Botten mot toppen i VBO Arena: "Vi kan slå alla lag"

Eric Karlsson ger tummen upp till farten på träningarna. VH har lagt extra tid på det offensiva spelet inför matchen mot Björklöven. Foto: Rickard Johnston

Botten mot toppen när Vimmerby tar emot Björklöven. Men trots jumboplatsen är stämningen god i VH-lägret. – Riktigt bra träning igår, riktigt bra träning idag. Det är en grym trupp att jobba med och finns en sådan glöd. Det är ingen självklarhet i ett lag som ligger sist i tabellen, säger tränaren Eric Karlsson på tisdagseftermiddagen.

En rejäl utmaning väntar Vimmerby Hockey.

Gästande Björklöven har gjort 25 mål och toppar serien på 17 poäng efter sex omgångar. Än mer imponerande är kanske att de bara släppt in sex mål på lika många matcher.

Vimmerby har å sin sida bara gjort tio mål framåt och ligger sist på fem poäng.

– Björklöven är ett jättebra lag såklart. Men vi känner alltid en tro att vi kan slå alla lag. Det har vi visat prestationsmässigt hittills och vi ska fortsätta visa upp en kaxighet här hemma, säger Eric Karlsson och fortsätter:

– Det är viktigt att vi behåller tron och tilliten till det vi gör. Alla känner och ser att vi är där men det är små marginaler. Att vi släpper in 0-2-målet mot Karlskoga i slutet av första perioden och att 1-1-kvitteringen inte får komma så snabbt mot Modo. Vi är inte nöjda hittills men behöver också fokusera på det positiva som vi har visat upp.

Wennström in i andrakedjan

Under tisdagens träning var det både bra fart och god stämning. Nya lånet Kevin Israelsson gjorde sin första träning och går in som sjundeback mot Björklöven, medan Kevin Wennström får chansen i andraformationen bredvid Jakob Karlsson och Anton Carlsson. Johan Mörnsjö fortsätter tillsammans med Marcus Limpar Lantz och Emil Ekholm i tredje och HV-lånet Oscar Davidsson spelar i fjärdekedjan med Elliot Ekefjärd och Isac Andersson.

– Mörnsjö gjorde det jättebra i den miljön senast. Vi har fina intentioner men behöver bara få till det lilla sista.

Statistiskt sett ligger Vimmerby Hockey högt upp i kategorier som antal tacklingar, blockerade skott och skapade chanser.

Tio mål framåt på sex matcher är däremot sämst i serien.

– Vi spelar uppoffrande för varandra och ska bygga vidare på det som är bra. Sen behöver vi absolut skruva på det som kan förbättras. Vi har haft en lång genomgång av det offensiva spelet och gnuggat på det, säger Eric Karlsson.

"Jättefin konkurrenssituation"

Att både Alex Murray och Filip Persson lämnat laget på kort tid lägger tränaren inte så mycket vikt vid.

– Det är två helt olika situationer. Alex hade hemlängtan och Filip ville ha mer speltid vilket vi inte kunde erbjuda. Det är klart att dynamiken i gruppen förändras, men vi som håller på med hockey är vana och det här är inte sista förändringen som kommer göras. Vi har ett viktigt jobb att få in de nya i gruppen och jag tycker att vi har en jättefin konkurrenssituation just nu.