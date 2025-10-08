VH MISSADE CHANSER OCH SÄNKTES AV EFFEKTIVT TOPPLAG

Effektiviteten och förmågan att göra mål har varit Vimmerby Hockeys återkommande problem i säsongsinledningen. Hemma mot IF Björklöven var det samma visa igen. När VH missade sina chanser var Björklöven kliniska när lägena dök upp i andra perioden. Det blev förlust med 0–3 inför 1 287 åskådare.

Vimmerby Hockey gjorde en i det närmaste felfri öppningsperiod och visade prov på enhetlig, frenetisk och hög press mot IF Björklöven som lyckades spela sig ur de svåra och trånga situationerna. Vimmerby hade i slutet av ett spel fem mot fyra-läge i mitten av första perioden två bra möjligheter på kort tid. Emil Ekholm avlossade ett tungt skott som målvakten Frans Touhimaa släppte retur på och den lösa pucken fick inte VH-spelarna träff på. Några sekunder senare hade kaptenen Jakob Karlsson ett skott som gick tätt utanför.

Björklöven hade mot slutet av perioden några bra lägen. Fredrik Forsberg hade bland annat ett skott i slottet som tvingades Pontus Eltonius till en plockhandskräddning.

Björklöven förvaltade sina chanser

Vimmerby fortsatte på inslagen väg i andra perioden och skapade oreda i Björklövens försvarszon med bra tryck mot Frans Touhimaa. Det enda som saknades var utdelning på trycket och chanserna man skapade.

Sju minuter in i andra perioden kom kallduschen. Björklöven öppnade målskyttet när Gustaf Kangas avlossade ett skott ur snäv vinkel som letade sig in bakom Pontus Eltonius.

Vimmerby svarade upp bra efter gästernas ledningsmål, parkerade i offensiv zon och låg på för en kvittering. Emil Ekholm styrde bland annat Arvid Hurtigs backskott klockrent i stolpen. Där var Vimmerby ytterst nära utdelning. Istället för en hemmakvittering utökade Björklöven till 0–2 på ett tjusigt vis. Oliwer Sjöström slog en passning i riktning mot bortre stolpen och hittade Gustav Possler som bara behövde ha klubban i isen för att styra in pucken i mål.

När Vimmerby var på väg att klara av ett boxplay satte Björklöven 0–3. Marcus Nilsson slog en delikat passning rakt över centrallinjen till Fredrik Forsberg som förvaltade läget med ett direktskott.

Vimmerby låg under med 0–3 efter två spelade perioder, ett tufft resultat sett till hur matchen såg ut och vilka chanser som framför allt skapades innan 0–2.

Tre raka förluster

I tredje perioden hade Vimmerby svårt att etablera samma tryck mot Björklöven som avväpnade Vimmerbys anfallsförsök gång på gång. Björklöven bevakade sin ledning på ett tryggt och behagligt sätt.

Vimmerby har nu tre raka förluster efter att ha förlorat mot de tippade topplagen BIK Karlskoga, Modo och IF Björklöven. Både Västerås IK och Vimmerby Hockey står på fem poäng efter sju matcher.

Chans till revansch och trendbrott finns hemma mot Hampus Sylvegårds Nybro Vikings på fredag.