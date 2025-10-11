VH-tränaren nöjd med mycket: "Får inte bli för hög"

3-0 låter kanske klarare än vad det var. Samtidigt skapade Vimmerby väldigt många klara chanser hemma mot Nybro. – Det ger oss en boost och är lite lön för mödan, säger tränaren Eric Karlsson.

Efter tre raka förluster mot idel förväntade topplag studsade Vimmerby Hockey tillbaka den här oktoberfredagen och tog säsongens första hemmaseger.

Nybro Vikings besegrades med 3-0 efter att Vimmerby Hockey långa stunder spelat bra och när man hamnade i tryck fanns en vägg längst bak i form av Pontus Eltonius.

– Det här var jätteskönt. Såklart. Grym stämning, derby, öltält – jag är jätteglad för killarnas skull. Det var en jättebra insats och de har slitit hårt för denna, säger Eric Karlsson.

Ganska skönt för dig också väl?

– Vi tycker att vi är på väg någonstans och att vi har spelat bra. Vi har drivet i den dagliga utvecklingen och ingen tar en "day off". Då är det nyttigt att få lön för mödan och inte bara jobba i uppförsbacke. Det är skönt för mig, men framför allt är jag glad för killarnas skull.

"Otroligt klara chanser"

Eric Karlsson fick på nytt se sitt lag bränna en mängd stora chanser. Att VH bara mäktat med ett mål efter 40 minuter var nästan ofattbart.

– Det är nog matchen vi skapar mest i utöver Almtuna. Vi har otroligt klara chanser och flera tvåettor, där vi inte tar betalt. Nu löste det sig ändå och vi skapar väldigt mycket.

Inledningen på den tredje perioden blev väldigt jobbig. Ett kvitteringsmål hängde definitivt i luften i VBO Arena.

– Efter varje PP får de ett tungt tryck. Sedan får vi ett bra byte i anfallszon och därifrån gör vi 2-0. Efter det tycker jag att vi kontrollerar det ganska bra förutom deras sex mot fem-spel. Fem mot fem är vi klart bättre, men de är tunga och skickliga i PP.

"Får inte bli för höga"

Vimmerbys 2-0-mål blev ytterst viktigt psykologiskt och sänkte till viss del Nybro och minskade ned den stora anstormningen en aning.

– Vi hade önskat att få det i andra när vi hade en bra period, men nu får vi det ändå vid rätt tillfälle. Det tar udden ur dem och ger oss ett lugn.

Vad kan det här betyda för er efter tre raka förluster?

– Det ger oss en boost på vår väg och är lite lön för mödan, men vi får inte bli för höga. Nu är det ledig helg och sedan kör vi måndag och tisdag igen innan det är en ny rolig hemmamatch. Det här var kul för publiken och kul för killarna.

"Tycker Colson är bra"

Eric Karlsson och Stefan Fredriksson hade vaskat om i kedjorna inför matchen mot Nybro. Colson Gengenbach, som bänkades stora delar av senaste matchen, fick spela i andraformationen med Jakob Karlsson och Kevin Wennström.

– Jag tycker att Colson är bra och jag tycker att den linan är bra. De skapar ganska mycket. Generellt tycker jag att det var en gedigen laginsats. Vi rullar ganska bra och generellt var det en bra insats.

Vad säger du om väggen där bak?

– Eltonius? Han gör det jättebra. Det är en svår match, där det är lugnt långa stunder och sedan en kavalkad. Han är lugn och trygg.