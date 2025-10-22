Björklöven förstärker med 18-årig talang från Luleå

Ett redan starkt Björklöven förstärker med 18-årige talangen Jakob Ihs-Wozniak som lånas in från Luleå. Foto: Bildbyrån

Björköven toppar Hockeyallsvenskan efter efter tio omgångar. Nu förstärker Umeåklubben med 18-årige forwarden Jakob Ihs-Wozniak som ansluter på lån från Luleå.

Jakob Ihs-Wozniak har gjort två mål på 13 SHL-matcher med Luleå och beskrivs som en kraftfull spelare med stor potential.

Nu ansluter 18-åringen till Björklöven på ett säsongslångt lån.

"Härlig verktygslåda"

– Kul att det kunde lösa sig med Jakob. Han besitter en härlig verktygslåda som vi tillsammans ska dra nytta av här framöver, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Ihs-Wozniak är spelklar för Björklöven redan till kvällens match mot Almtuna, men Luleå har möjlighet att kalla tillbaka forwarden vid behov.