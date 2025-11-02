Karlsson om gruppens styrka: "Svårt för folk att förstå"

VH-tränaren Eric Karlsson tror det är svårt att förstå vilken styrka han anser att den här VH-upplagan besitter. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey svarade för en stark vändning borta mot Troja-Ljungby. Efter två svaga perioder hittade man nyckeln i den tredje och vann till slut med 3-2 efter straffar. – Det här säger mycket om grabbarna, att de fortsätter tro och fortsätter köra, säger tränaren Eric Karlsson.

40 spelade minuter och hemmalaget Troja-Ljungby ledde med 2-0 och hade puttat ned Vimmerby till jumbopositionen i Hockeyallsvenskan.

Ingenting i det läget talade för en vändning. Vimmerby hade nämligen svarat för två mycket bleka perioder.

– Tyvärr är starten lite lik AIK. Vi kommer ut med mössan i hand och är passiva. Vi får spela sex minuter i "PK" och det ger dem momentum. Jag tycker att vi lyfter upp det i fem mot fem efter deras 1-0-mål, men det är en tuff förstaperiod, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Att hans lag, som noterades för fyra insläppta i numerärt underläge i fredags, stod emot alla tre i spelformen hade stor fortsatt betydelse.

– Det var jätteviktigt. Jag skulle säga att det var matchavgörande. Vi landar på ett hundraprocentigt "PK" och gör ett mål i PP. Special teams-matchen vinner vi och det är viktigt. Där har vi haft det tufft.

"Tror de flesta som älskar hockey blir ledsna"

Men inte heller den andra perioden nådde några högre höjder för Vimmerby.

– Andra är hafsig och vi kommer inte upp i nivå. Troja gör det bra, men vi får kriga hårt. Det är tufft att få 2-0-målet där när vi har möjlighet att få ett powerplay, men får utvisning fem sekunder senare. Men jag har många gånger pratat om den här gruppen och hur den hanterar motgångar. Vi har många gånger knutit näven och kört på.

Även om VH spottade upp sig i tredje var det fortsatt en hel del som gick emot. Bland annat ett tidigt bortdömt mål när kvitteringsjakten skulle påbörjas.

– Vi får ett bortdömt mål som jag tror att de flesta som älskar hockey blir ledsna för att det blir bortdömt. Sedan får vi någon utvisning när deras kille trillar. Att sedan vända och vinna på straffar gör att jag är grymt stolt över alla. De är värda att njuta av segern.

"Säger mycket om grabbarna"

Att andra ska inse hur starkt Eric Karlsson ser på den här vändningen tror han inte.

– Nej, jag tror att det är svårt för folk att förstå. Vi har haft de här första 40 minuterna och sedan får vi en bra start och 2-1, men det blir bortdömt. Det är otroligt tufft. Det säger mycket om grabbarna, att de fortsätter tro och fortsätter köra.

Även lagkaptenen Jakob Karlssons tilltrasslade 2-2-mål granskades under en längre tid.

– Man undrade vad det var frågan om och vad vi gjort för att förtjäna det. Det var otroligt skönt när det godkändes.

Just Jakob Karlsson avgjorde sedan tillställningen med en slagsskottstraff framför hemmaklacken.

– Det är imponerande. Jag har inte sett den i efterhand, men han har gjort 2-2-målet och får avgöra mot klacken när hela publiken visslar. Det är imponerande och jättekredd till honom.

Vila väntar spelarna

Att få den här avslutningen och äntligen vinna på bortaplan igen, tror Eric Karlsson kan bli väldigt betydelsefullt inför uppehållet.

– Vi har gått hårt på folk och matchat hårt, men inte fått med oss det vi förtjänat. Sedan har man den här matchbilden på det, med de tuffa första 40 minuterna. Att ändå vända visar vilket fantastiskt jobb killarna gör. Nu får de vila i morgon och sedan tränar vi hårt i tre dagar innan det blir en långledig helg.

Inför den tredje perioden ruskade Eric Karlsson om i kedjorna och fick uppenbar effekt på detta.

– När det ger effekt är det fantastiskt och när det inte gör det så är det det omvända. Nu fick vi bra utdelning på det i dag.