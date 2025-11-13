Comeback av Lundqvist när Virserum avgjorde sent

Theo Lundqvist, med ett förflutet i Vimmerby, gjorde comeback i Virserum ikväll. Foto: Ossian Mathiasson

Nya tränarkonstellationen i Virserum fick en drömstart ikväll. Linus Johansson avgjorde hemmamatchen mot Eksjö med 47 sekunder kvar. – Det var en lättnad för killarna, säger tränaren Tobias Jahr som också kunde glädjas åt att Theo Lundqvist gjorde comeback.

Virserum kom till spel med hela 19 utespelare och var det klart bättre laget. Tyvärr hade man förtvivlat svårt att få in pucken.

– Vi är ett bättre lag och spelar bra, men har väldigt svårt att göra mål. Eksjö spelar mycket på chans och har sina lägen, de spelar ostrukturerat och sticker nästan med tre gubbar ibland. Vi är klart bättre spelmässigt. Vi är drivande i spelet och försöker vårda pucken.

Dödläget bröts först med tolv minuter kvar då Alfred Skärkarl satte 1-0 för VSGF. Kort därefter åkte hemmalaget på en 2+2 för hög klubba och då passade Eksjö på att kvittera. Med två minuter kvar var det Eksjös tur att få en utvisning och då klev Linus Johansson fram med sitt 2-1-mål.

– Det blev en lättnad liksom. Vi har hållit på i 50 minuter och försökt göra mål och när vi gör det så kvitterar dem. Det är klart att det är skönt för dem att få avgöra sent.

"Klart att det är positivt"

Nye tränaren Tobias Jahr gjorde sin första match i båset och kunde förstås inte fått en bättre start.

– Det är klart att det är positivt, förhoppningsvis ger det lite råg i ryggen framöver.

Ännu en positiv faktor för VSGF var att Theo Lundqvist gjorde sin första match för säsongen.

– Tanken från vår sida är att han ska vara med framöver och jag tror att han kommer vara med en del, han tyckte nog det var roligt. Han har lite rutin och har varit med tidigare. Idag var vi ganska bra med folk också vi hade fler etablerade spelare och då blir det lite mer trygghet i spelet.

Samtliga spelare får beröm, men lite extra går till målvakten Leo Fridh.

Vinsten var Virserums första för säsongen. Tabellen kan du se här.