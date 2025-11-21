Hattrick-hjälten Ekholm: "Nu får vi äntligen betalt"

Ketchupeffekt för Emil Ekholm som satte säsongens fjärde, femte och sjätte mål mot Västerås. Foto: Arkivbild

Tre mål på 19 matcher inför matchen. Tre mål på 36 minuter mot Västerås. Snacka om ketchup-effekt för Emil Ekholm. – Jätteskönt. Riktigt gott att vinna och jag tycker att vi förtjänar segern, säger hattrick-hjälten.

Emil Ekholm, Johan Mörnsjö och Marcus Limpar Lantz har i flera matcher varit Vimmerby Hockeys främsta formation. De kämpar, sliter och skapar lägen – och mot Västerås fick de dessutom utdelning direkt. Nick Bochen hittade fram med en längre passning till Ekholm som i friläget satte dit viktiga 0-1.

– En fantastisk passning som öppnar upp helt. Jag rör på fötterna, tar mig fri och hittar nätet. Det var skönt att se pucken gå in, säger Ekholm.

"Bara att nypa till"

Bara fem minuter senare var det dags igen. Denna gång i powerplay där Johan Mörnsjö hittade Elias Lindgren som spelade vidare till Emil Ekholm. Slagskottet smet in mellan benen på Rasmus Korhonen.

– Jag gjorde ett ungefär likadant mål mot Mora. En bra passning från Elias och det var bara att nypa till.

Trots drömstarten tog sig Västerås tillbaka i matchen och hittade både en reducering och en kvittering. Då klev Emil Ekholm fram på nytt och satte 2-3-pucken som skulle visa sig bli matchavgörande.

– En snabb kontring där Mörnsjö lägger en grym passning och jag bara kan raka in den, kommenterar Ekholm kvällens tredje mål.

"Förtjänar att vinna"

I tredje perioden lyckades Vimmerby Hockey hålla undan och Kevin Wennström kunde sätta spiken i kistan i öppen kasse.

– Vi gör en bra bortamatch. De jagar lite i tredje men över 60 minuter är vi det bättre laget och förtjänar att vinna. Superviktigt och det känns skönt att komma hem till Vimmerby med tre poäng, säger matchvinnaren.

Hur ser du på samspelet med Mörnsjö och Limpar Lantz?

– Jag tycker att det har känts bra under en längre tid. Vi har kanske inte fått den utdelning som vi förtjänar tidigare men har fortsatt på samma spår och nu får vi äntligen betalt. Det känns jätteskönt verkligen.