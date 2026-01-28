Smällen för VH – bästa målskytten skadad: "Tar det dag för dag"

Emil Ekholm dras med en underkroppsskada och missar matcherna mot Björklöven och Modo i veckan. Foto: Rickard Johnston

Emil Ekholm toppar den interna skytteligan i VH med sina elva mål. Men efter att ha smällt in i sargen hemma mot Björklöven drog forwarden på sig en underkroppsskada och missar veckans två matcher. – Det var en ganska bra smäll och jag tar det dag för dag, säger Ekholm.

Emil Ekholm har gjort elva mål på 40 matcher den här säsongen. I 4-3-segern hemma mot Västerås prickade han snyggt in ett av målen och mot Almtuna sköt han in den viktiga kvitteringspucken i slutminuterna. Mot Björklöven i lördags blev han däremot mållös och dessutom oturligt skadad.

"Ganska bra smäll"

Ekholm åkte med hög fart in i sargen efter en duell och haltade kraftigt efter matchen. Forwarden missade måndagens träning och följde inte med lagkamraterna på bortaturnén i norr.

– Jag har en liten underkroppsskada som jag jobbar med här nu. Det var en ganska bra smäll och jag hade lite tur i oturen. Jag tar det dag för dag, säger Ekholm.

Kan även matchen mot Södertälje nästa vecka vara i fara?

– Det är svårt att säga nu.