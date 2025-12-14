LISTA: Så mycket tjänar spelarna i Vimmerby och Kalmar

Vimmerby Hockey
Anton Carlsson, årsinkomst 565 700 kronor. Månadsinkomst 47 142 kronor.
Jakob Karlsson, årsinkomst 510 300. Månadsinkomst 42 525 kronor.
Claes Endre, årsinkomst 374 700 kronor. Månadsinkomst 31 225 kronor.
Kevin Israelsson, årsinkomst 359 800 kronor. Månadsinkomst 29 983 kronor.
Robin Christoffersson, årsinkomst 358 600 kronor. Månadsinkomst 29 883 kronor.
Johan Mörnsjö, årsinkomst 316 000 kronor. Månadsinkomst 26 333 kronor.
Martin Pärna, årsinkomst 305 500 kronor. Månadsinkomst 25 458 kronor.
Pontus Eltonius, årsinkomst 300 100 kronor. Månadsinkomst 25 008 kronor.
Arvid Hurtig, årsinkomst 290 900 kronor. Månadsinkomst 24 242 kronor.
Kevin Wennström, årsinkomst 280 200 kronor. Månadsinkomst 23 350 kronor.
Gustaf Malmqvist, årsinkomst 273 800 kronor. Månadsinkomst 22 817 kronor.
Isac Andersson, årsinkomst 265 700 kronor. Månadsinkomst 22 142 kronor.
William Alftberg, årsinkomst 258 000 kronor. Månadsinkomst 21 500 kronor.
Elias Lindgren, årsinkomst 255 300 kronor. Månadsinkomst 21 275 kronor.
Adam Petersson, årsinkomst 234 000 kronor. Månadsinkomst 19 500 kronor.
Elliot Ekefjärd, årsinkomst 211 200 kronor. Månadsinkomst 17 600 kronor.
Alfred Hjälm, årsinkomst 189 600 kronor. Månadsinkomst 15 800 kronor.
Marcus Limpar Lantz, årsinkomst 179 000 kronor. Månadsinkomst 14 917 kronor.
Emil Ekholm, årsinkomst 176 800 kronor. Månadsinkomst 14 733 kronor.
Hugo Orrsten, årsinkomst 27 500 kronor. Månadsinkomst 2 292 kronor.
Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson, Nick Bochen, Isak Hansen, inga uppgifter.
Kalmar HC
Samuel Jonsson, årsinkomst 791 500 kronor. Månadsinkomst 65 958 kronor.
Carl-Johan Lerby, årsinkomst 693 200 kronor. Månadsinkomst 57 767 kronor.
Gustaf Westlund, årsinkomst 688 200 kronor. Månadsinkomst 57 350 kronor.
Elliot Ekmark, årsinkomst 414 900 kronor. Månadsinkomst 34 575 kronor.
Tobias Aronsson, årsinkomst 403 400 kronor. Månadsinkomst 33 617 kronor.
Jacob Crespin, årsinkomst 397 400 kronor. Månadsinkomst 33 117 kronor.
Eddie Levin, årsinkomst 367 700 kronor. Månadsinkomst 30 642 kronor.
William Eckmyhl, årsinkomst 316 300 kronor. Månadsinkomst 26 358 kronor.
Carl Malmqvist, årsinkomst 315 000 kronor. Månadsinkomst 26 250 kronor.
Henrik Nilsson, årsinkomst 292 600 kronor. Månadsinkomst 24 383 kronor.
Ludvig Jardeskog, årsinkomst 276 700 kronor. Månadsinkomst 23 058 kronor.
Mattias Wigley, årsinkomst 270 600 kronor. Månadsinkomst 22 550 kronor.
Jesper Lindén, årsinkomst 251 200 kronor. Månadsinkomst 20 993 kronor.
Gabriel Olsson, årsinkomst 218 800 kronor. Månadsinkomst 18 233 kronor.
Victor Laz, årsinkomst 198 100 kronor. Månadsinkomst 16 508 kronor.
Valdemar Johansson, årsinkomst 187 400 kronor. Månadsinkomst 15 617 kronor.
Wilhelm Westlund, årsinkomst 176 800 kronor. Månadsinkomst 14 733 kronor.
Arvid Westlin, årsinkomst 103 000 kronor. Månadsinkomst 8 583 kronor.
Albin Storm, årsinkomst 64 700 kronor. Månadsinkomst 5 392 kronor.
Peter Diliberatore, Jakub Hasek, Scott Walford, Liam Hawel, George Diaco, Matt Fonteyne, Matthew Struthers.