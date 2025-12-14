LISTA: Så mycket tjänar spelarna i Vimmerby och Kalmar

Hur mycket tjänar egentligen spelarna i ditt favoritlag? Sportbladet har nu gått igenom taxeringsåret 2025, vilket visar inkomst av tjänst under fjolåret.

Genomgången Sportbladet har gjort gäller för hela Hockeyallsvenskan och handlar alltså om inkomsterna från förra året. Vissa spelare kan då förstås ha varit i andra klubbar och haft sin lön därifrån.

Spelarna kan också ha en del av sin lön eller sign on-bonus i fonder, pensioner eller liknande. Då syns inte pengarna i den taxerade inkomsten.

Något väldigt viktigt i sammanhanget är också att beloppen avser den totala inkomsten, vilket inkluderar inkomster från arbeten vid sidan om idrotten.

HÄR hittar du hela Sportbladets genomgång. Nedan ser du vad spelarna i Vimmerby och Kalmar tjänar.