VH-tränaren efter nya KHC-krossen: "De är effektiva – vi är inte det"

1-6-förlust mot Kalmar HC – igen. Samma slutresultat som i Hatstore arena. – Det är en ganska jämn match i mångt och mycket. De är effektiva och skickliga får man säga. Vi är inte det, säger tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey har det svårt mot Kalmar HC. Fyra raka förluster förra säsongen och 2-12 på två försök i år. Ändå var det långt ifrån en 1-6-match i VBO Arena. Kalmar HC fick med sig två lite slumpmässiga mål i den första perioden.

– Vi får en tuff start. Vi vaskar fram rätt bra chanser men ändå är det 1-2 på tavlan. Det är lite så när man är ett bottenlag som möter ett topplag. En puck som studsar på en skridsko och ett självmål, säger Eric Karlsson.

"Sjukt hög klass"

I andra perioden spelade Vimmerby Hockey upp sig och hade flera lägen att kvittera, inte minst i powerplay. Men utan att få utdelning. Istället avgjorde Kalmar HC med två snabba mål i inledningen av period nummer tre.

– De får in 1-3 tidigt på ett bra spel och gör 1-4 snabbt i powerplay och det är klart att det dödar matchen lite. Där har vi våra fem svagaste minuter, konstaterar VH-tränare som samtidigt lovordar förre VH-spelaren George Diaco.

– De två målen som han gör… det är sjukt hög klass på dem. Jag är självklart inte nöjd med 1-6 på tavlan men prestationsmässigt tycker jag inte att vi viker ned oss. Vi är inte dåliga, men nyckeln är att vi behöver hjälpa killarna att sänka ner axlarna i de avgörande lägena och hitta ett sätt att vara kyligare. Många gånger har vi möjligheten att sätta ett spel eller ta oss till ett bättre läge men träffar en klubba eller missar passningen.

"Vi behöver ta betalt"

Eric Karlsson menar att den tuffa perioden med få mål framåt har satt sina spår.

– Alla vet att vi behöver göra mer mål och att vi inte skapar så många chanser. Vi bygger vårt spel på hårt jobb och att vara gedigna och när vi väl får en chans känner många att: nu måste vi göra mål. Samtidigt har Kalmar inga lägen, får en chans och pucken sitter i krysset. Vi måste hjälpa killarna att hitta den känslan.

Kalmar HC behövde inte ens en minut i powerplay för att hitta rätt medan VH spelade tre numerära överlägen utan utdelning.

– Vi skapar ett bra riktigt bra chanser men det är klart att vi behöver ta betalt, säger Eric Karlsson.