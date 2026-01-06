17 insläppta mål på tre matcher mot Kalmar HC: "Tar vara på misstag"

En ny hedersam förlust mot ett topplag. Kalmar HC vann till slut med klara siffror i länsderbyt, men Vimmerby Hockey var länge med både mål- och spelmässigt. – Det är tufft. Vi kämpar, kämpar, kämpar – sedan gör de ett mål. Och så händer det igen. Det är skillnaden mellan ett topplag och ett bottenlag, suckar VH-tränaren Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey fick en kanonstart mot Kalmar HC när Marcus Limpar Lantz satte 1-0 i en spelvändning efter 12.52. Inte ens en minut senare hade gästerna kvitterat genom Scott Walford. I andra perioden dansade pucken nära Kalmars mållinje men ville inte in. Istället kontrade Kalmar blixtsnabbt i sekvensen efteråt och satte 1-2 genom samme Walford.

– Vår bortre back tappar åkduellen och det är något vi har pratat om men misstag sker. Kalmar är ett bra lag och de tar vara på det, säger Eric Karlsson.

"Blir lite pyspunka"

Elliot Ekmark utökade för Kalmar innan Marcus Limpar Lantz med sitt och VH:s andra mål för kvällen såg till att det bara var ett måls underläge inför den tredje perioden. Där startade hemmalaget piggt och skapade en del halvlägen – men det var återigen Kalmar som hittade rätt i en omställning. Albin Storm satte sin egen retur.

– Vi startar tredje jättebra och har den där pushen som vi har saknat lite tidigare när vi har legat under. De har ett anfall och gör mål och då blir det lite pyspunka. Det är vi inte alls nöjda med och ska inte acceptera, men jag lider samtidigt med killarna. Vi får slita väldigt hårt för att få något med oss och det känns som att de inte behöver slita alls och pucken bara studsar in. Det är den stora skillnaden, säger VH-tränaren.

Annons:

Hoppas på fler åskådare

Västerås vann samtidigt mot Södertälje vilket innebär att gapet ner till den negativa kvalplatsen har minskat till två poäng. På onsdag väntar Modo och då hoppas tränaren på mer publik än mot Kalmar (839 åskådare).

– Först och främst vill jag tacka alla som tog sig ut i vädret. Jag har respekt för de som stannade hemma samtidigt som vi behöver allt stöd vi kan få. Vi har haft jättemånga fina matcher med grym stämning, som AIK senast. Vi behöver förtjäna vår publik men jag hoppas att fler vill stötta oss nästa match, säger Eric Karlsson.