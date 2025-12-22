KRISEN AVVÄRJD – SAMLADE IN SANSLÖS SUMMA

Nybro Vikings hängde på fallrepet – men på tolv dagar har klubben samlat in sanslösa fem miljoner. Det är en miljon mer än det behov klubben kommunicerade i denna del av sin ekonomiska kris.

Allsvenska Nybro har befunnit sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge och för knappt två veckor sedan gick klubben ut med att man behöver fyra miljoner före jul – annars ingen förening kvar.

– Tillsammans har vi samlat ihop 5 002 650 kronor. Ingemar Andersson skänkte en miljon, en miljon kommer från medlemmarna. Det andra kommer från företag och fler privatpersoner som donerat pengar. Någon har slängt in 100 000 och någon annan 200 000 kronor. Det har varit helt fantastiskt! säger klubbdirektören Anders Westring till Barometern som ikväll berättar om vändningen för klubben.

"Finns inget val"

Den nuvarande ledningen har hela tiden talat om att man bär med sig en ryggsäck från tidigare styre i föreningen och nu kan man alltså beta av den.

— Folk har förståelse för att vi behöver få bort den här ryggsäcken. Man har gått man ur huse; sålt klubbor, gamla matchtröjor och skänkt pengar till höger och vänster. Jag vill poängtera att vi inte är stolta över att behöva göradet här, men när du är trängd i hörnet och när det handlar om föreningens överlevnad finns det inget val. Vi måste använda kanalerna som finns tillgängliga, sedan är budskapet detsamma som i augusti, säger Westring till Barometern.

Hur nära konkurs klubben faktiskt var är såklart svårt att spekulera kring.

– Vi pratar återigen om att vi behövde veta att vi skulle få in de här pengarna under resten av säsongen. Vi kanske hade behövt ha någon miljon till före jul, men det hade vi kunnat lösa. Det var inte akut nära konkurs – men vi hade fattat beslutet om vi hade sett att pengarna inte hade kommit in. Det är ett beslut vi hade tagit i dag i så fall för att kunna betala det som har återstått. Vi är oerhört tacksamma för stödet som vi har fått, berättar Westring för samma tidning.

Nybro kan därmed avsluta sin tredje säsong i Hockeyallsvenskan. Laget ligger på elfte plats i tabellen med en poäng mer och en match mer spelad än Vimmerby.