VIMMERBY HOCKEY FÖLL MOT AIK – TROTS CHANSÖVERTAG

Vimmerby Hockey satte sig tidigt i trångmål mot AIK. Arvid Caderoth och Isac Andersson drog på sig utvisningar på kort tid och AIK fick chansen att spela fem mot tre i över en minut. VH höll undan och istället gjorde Filip Fornåå Svensson matchens första mål efter 13 minuter när han skickade in pucken efter en miss från AIK-försvaret.

Två skott i stolpen

I powerplay fick Johan Mörnsjö ett jätteläge att utöka på fin passning från Anton Carlsson men tog emot pucken istället för att skjuta direkt. Det gjorde att AIK-målvakten Victor Brattström hann med i sidledsförflyttningen och svarade för en kanonräddning. Bara 36 sekunder in i andra perioden kvitterade AIK genom Oskar Magnusson och fem minuter senare gav Gustav Sjöqvist gästerna ledningen med ett skott från backposition som letade sig in. Vimmerby Hockey fick chansen i powerplay utan att skapa något av värde men hemmalaget fortsatte att trycka på och skapade rejäl press på AIK. Hugo Orrsten och Elias Lindgren prickade båda två stolpen under en flera minuter lång sekvens i anfallszon men VH fick inte in pucken och AIK gick till pausvila i ledning.

Annons:

Flera lägen i slutminuterna

I tredje perioden fortsatte Vimmerby Hockey försöka pressa på för en kvittering men hade svårt att skapa riktigt heta lägen. AIK höll dem på utsidan och minuterna rann iväg snabbt ur hemmaögon sett. Arvid Caderoth fick chansen från nära håll men skottet träffade inte mål. Med mindre än fyra minuter kvar fick Filip Fornåå Svensson ett jätteläge i slottet men skottet räddades. I samma byte var forwarden nära att styra in pucken men duktige Victor Brattström i AIK-målet räddade den också.

VH fick avsluta matchen i powerplay och Kevin Wennström fick bästa läget men direktskottet missade målet. Slutsiffrorna skrev till 1-2.

Mer om matchen kommer.