ELIAS LINDGREN SÄNKTE AIK – VH NÄRA SÄKRAT KONTRAKT

Elias Lindgren klev fram med två mål i powerplay när Vimmerby Hockey besegrade AIK och tog ett stort steg mot säkrat kontrakt. Foto: Rickard Johnston

Fem poäng ner till Västerås med två omgångar kvar att spela. Vimmerby Hockey tog ett stort steg mot säkrat kontrakt i Hockeyallsvenskan efter en 3-2-seger hemma mot AIK. Två identiska mål i powerplay från Elias Lindgren avgjorde mötet.

Efter plattmatchen mot Almtuna senast var det ett helt annat Vimmerby Hockey som kom ut i första perioden mot AIK. Mer fart och aggressivitet och redan efter drygt fyra minuter small det. Elias Lindgren skickade in ett skott från blålinjen i powerplay och tack vare bra trafik framför kassen letade sig pucken hela vägen in i mål.

AIK kvitterade något slumpmässigt sedan Jesper Emanuesson styrt in en retur med skridskon, men VH återtog snabbt ledningen. Och det var Ville Svensson som gjorde sitt första mål i Vimmerby Hockey när han fick gott om tid att lyfta in en retur i nättaket efter ett avslut från Marcus Limpar Lantz.

Ville Svensson bjöds på friläge

Efter målet tog AIK över spelet och skapade en del kvitteringschanser, men VH höll undan. I början av andra perioden drog kaptenen Jakob Karlsson på sig en onödig utvisning i offensiv zon men AIK lyckades inte förvalta läget. Istället fick Vimmerby Hockey en ny chans i numerärt överläge men utöver en halvchans för Arvid Caderoth skapades inte mycket av värde.

Pigge Marcus Limpar Lantz höll på att åka sig till två frilägen under perioden men stoppades i sista stund. Vimmerby Hockey svarade totalt sett för en stark mellanakt och höll AIK på utsidan i försvarszon samtidigt som man skapade en del skapliga lägen framåt. Hugo Lejon kom nära i slutet av perioden utan att få pucken i mål.

Med bara sekunder kvar att spela slarvade AIK på offensiv blålinje och Ville Svensson bjöds på ett friläge från halva plan. Forwarden lurade ner Jonas Gunnarsson på ett fint sätt men målvakten hann tillbaka och räddade. Ett mål där hade kunnat bli psykologiskt viktigt för VH inför slutperioden.

Annons:

Lindgren klev fram igen

AIK inledde tredje perioden i ett högt tempo och satte press på Vimmerby Hockey som stundtals hade problem att ta sig ur egen zon. Efter fyra minuter jobbade August Lissel till sig en utvisning och VH fick chansen i powerplay för tredje gången i matchen. Och vem slog till om inte Elias Lindgren. Backen gjorde ett närmast identiskt mål som vid 1-0 och återigen var det mycket bra trafik framför kassen som ställde Jonas Gunnarsson i AIK-målet.

AIK forcerade framåt för en reducering och var inte ofarligt. Robin Christoffersson släppte en farlig retur som gästerna var först på, men VH-målvakten räddade även andra avslutet. Pressen fortsatte och Marcus Limpar Lantz drog på sig en utvisning för slag vilket gav AIK en biljett tillbaka in i matchen. Då klev Kevin Wennström och täckte skott när ett Vimmerby Hockey försvarade sig heroiskt och lyckades döda även AIK:s tredje powerplay.

Wennström offrade sig

Samme Wennström klev fram på nytt med ett nytt blockerat skott kort därpå, grimaserade illa och symboliserade samtidigt hur mycket VH-spelarna var beredda att offra för att få med sig tre poäng. Och så blev det. AIK fick visserligen in en reducering med bara 25 sekunder kvar att spela men Vimmerby Hockey höll undan och tog en enormt viktig seger i bottenstriden.

Tack vare att värsta rivalen Västerås förlorade mot Almtuna har VH fem poäng ner till negativt kval med två omgångar kvar att spela.

Mer om matchen kommer.