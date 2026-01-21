NY VH-SKRÄLL PÅ HOVET – MÖRNSJÖ BLEV MATCHHJÄLTE

Mållöst efter två perioder. Var Vimmerby Hockey och Robin Christoffersson på väg mot en ny nolla och skräll på Hovet? Ja, precis så blev det. Johan Mörnsjö bröt dödläget med fem minuter kvar att spela och sköt hem tre enormt viktiga poäng till Vimmerby Hockey. Slutsiffrorna skrevs till 0-2.

Anton Carlsson sköt matchens första skott på mål efter 36 sekunder men därefter var det AIK för hela slanten. Hemmalaget tryckte tidigt ner VH och kom i våg efter våg utan att skapa de där riktigt heta chanserna. Bästa läget fick Daniel Muzito Bagenda när han blev ren framför mål efter ett inspel men Robin Christoffersson räddade. Scott Pooley var nära kort därefter men stördes av en starkt hemjobbande Filip Fornåå Svensson och AIK:s poängkung träffade inte pucken.

VH hade stora problem att få till något eget spel och skapade inte mer än några halvchanser i en första period där AIK var klart närmast ett ledningsmål. Robin Christoffersson svarade för en vass räddning när Jesper Emanuelsson fick enorm yta i slottet och när Emil Ekholm drog på sig matchens första utvisning lyckades målvakten spika igen. I slutet av perioden hade vi nästan noterat 1-0 till AIK, men en klubbspets från Jakob Karlsson räddade VH den gången när Martin Johsnen sköt mot ett öppet mål.

Hurtigs hemjobb räddade baklängesmål

Ett jättemisstag från Nick Bochen var nära att straffa sig tidigt i den andra perioden. Scott Pooley snodde åt sig pucken på offensiva blå, åkte sig halvt fri och valde att passa mot Oliver Tärnström på bortre stolpen istället för att skjuta själv. Där stod en lång klubba från en hårt hemjobbande Arvid Hurtig i vägen för matchens första mål. Vimmerby Hockey då? Ja, chanserna var lätträknade även om ett skott från blålinjen med lite tur kunde ha styrts in bakom Victor Brattström i AIK-kassen. Marcus Limpar Lantz fick ett kanonläge i slottet efter en fin passning från Hugo Orrsten, men centern träffade knappt pucken.

Efter drygt halva matchen höll sig Scott Pooley framme efter att VH tappat puck i farligt läge och handledsskottet träffade klockrent i stolpen. Nick Bochen svarade för en enorm prestation när han i hög fart plockade ner en längre passning på volley och frispelade Filip Fornåå Svensson som fälldes och Vimmerby Hockey fick chansen i powerplay för första gången. Hugo Lejon testade med ett handledsskott men utan trafik framför kassen kunde Victor Brattström rädda. I övrigt skapade VH ytterst lite och tog inte alls chansen i det numerära överläget. AIK fick en andra chans i powerplay när Nick Bochen drog på sig en utvisning för fasthållning. Ett starkt jobb i boxplay från Isac Andersson och Marcus Limpar Lantz dödade mycket tid och VH såg till att ställningen fortsatt var mållös inför den tredje perioden.

Klev fram med fem minuter kvar

Daniel Muzito Bagenda kämpade till sig ett bra läge på högerkanten men Robin Christoffersson fortsatte visa upp ett stabilt målvaktsspel och räddade. I en snabb VH-kontring fick Emil Ekholm ett hyfsat skottläge men var inte ens nära att träffa innanför målramen. VH fortsatte att försvara sig väl och AIK hade svårt att skapa heta lägen.

Istället var det Vimmerby Hockey som skulle göra matchens första mål med bara fem minuter kvar av tredje perioden. Johan Mörnsjö vann en duell i hörnet och tryckte sig in framför kassen. Victor Brattström räddade första avslutet, men Jakob Karlsson var framme och högg på returen och på retur nummer två kunde Johan Mörnsjö sätta 0-1.

När AIK plockat ut målvakten fortdsatte VH att försvara sig heroiskt och efter ett täckt skott studsade pucken fram till Anton Carlsson som enkelt satte 0-2.

Mer om matchen kommer.