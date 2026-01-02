FEM PUNKTER: När chanserna dyker upp måste skotten komma snabbare

Boxplay-spelet

Tre mot fem i en minut och 25 sekunder. Det bara ska vara mål, men Vimmerby Hockey lyckades på något sätt stå emot. AIK pressade och tryckte ner VH-boxen i knät på Pontus Eltonius som svarade för flera vassa räddningar från nära håll. William Alftberg drog ner applåder när han slet åt sig pucken och skickade iväg den ur zon och VH höll undan. Hemmalaget stoppade ligans bästa powerplay ytterligare en gång i första perioden och boxplay-spelet imponerade under kvällen.

Enorm press – inga mål

Det var en sekvens på flera minuter i andra perioden där Vimmerby Hockey snurrade runt i AIK-zonen och skapade chans på chans. Arvid Hurtig var nära att styra in ett skott från Hugo Lejon. I samma byte träffade Hugo Orrsten stolpen. VH hann med att byta manskap flera gånger och behöll pressen mot ett tröttkört AIK. Elias Lindgren prickade andra stolpen och att säga att ett mål hängde i luften är säsongens underdrift – men som så många gånger förr lyckades Vimmerby Hockey inte förvalta sina lägen. 12-6 i skott och ett enormt chansövertag och ändå var det AIK som gjorde båda målen i perioden. Ineffektivitet, slump, otur– kalla det vad ni vill. Gör man inte mål under en sådan chanskavalkad är det väldigt svårt att vinna hockeymatcher.

Skjut direkt

Johan Mörnsjö fick ett kanonläge i powerplay i första perioden på en finfin passning rakt igenom zonen från Anton Carlsson. På pressläktaren hade vi perfekt vy, såg det öppna målet och höll på att skriva in 2-0 i protokollet. Men Mörnsjö tog emot pucken istället för att dra till direkt vilket gjorde att Victor Brattström hann över till andra sidan och svarade för en superräddning. Kevin Wennström och Emil Ekholm nöp till direkt i slutsekunderna utan att träffa målet, men i övrigt var det få direktskott från VH under matchen och för många extra touch och mottagningar. När lägen dyker upp måste det gå snabbare att gå iväg skotten.

Trycket i hallen

AIK drar. Bortasektionen var full av Gnaget-fans med sina gulsvarta halsdukar som på håll var väldigt svåra att skilja från hemmalagets dito. Det var stundtals riktigt bra ös från både VH-klacken och AIK:s supportrar vilket skapade en härlig stämning i hallen. När AIK-fansen i slutet av matchen ”varför sjunger inte ni?” reagerade VH-supportrarna direkt och kom igång på nytt. Publiken bar fram hemmaspelarna och nog förtjänade VH poäng sett till prestationen, men det är som bekant målen som avgör.

Krisklubbarna

Först Nybro, Södertälje och Västerås. Under fredagen var det Moras tur att larma om ekonomisk kris. Klubben, som hade budgeterat för ett plusresultat på 800 000 kronor, är otroligt nog på väg mot ett underskott på tre miljoner kronor och måste få in en miljon i januari. Hur är det ens möjligt att så många klubbar i Hockeyallsvenskan har så usel koll på sin ekonomi? Moras förklaring var framförallt högre lönekostnader än budgeterat vilket inte var en skräll direkt. Man kan ifrågasätta och kritisera Vimmerby Hockey för att den utlovade spetsvärvningen dröjer, men hellre en ekonomi i balans än konkurrenternas för stora kostymer som börjar likna en parodi.