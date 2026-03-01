Wennström täckte skott flera gånger om: "Det som krävs nu"

Kevin Wennströms uppoffrande spel var en del av segerreceptet mot AIK. Han hade två sena skottäck som självklart gjorde mycket ont. – Det är det som krävs nu, säger han.

Han var inte heller ensam om att spela med livet som insats. Båda två såg dock ut vara allt annat än sköna när pucken träffade honom. Hans ansikte deklarerade det också.

– Det är det som krävs nu. Det är två matcher kvar och vi ligger ofta i skottlinjen. Träffar de oss inte, så går den ofta utanför. Det har vi varit bra på hela säsongen, säger Kevin Wennström.

Vilken gjorde mest ont?

– Första, helt klart. Jag fick en likadan i onsdags av Anderberg (Alexander). Det var på exakt samma ställe, så nu slog jag upp samma blåmärke igen. Men blåmärken försvinner, så det tar vi.

Visste att Västerås torskat

Han var mycket nöjd med hur hans Vimmerby studsade tillbaka efter den bleka figuren i fredags.

– Vi är kompakta i mittzon och det är 60 minuter krigarinsats tycker jag. De får väl en del långa anfall på oss, men vi är kompakta och det blir mycket utsida.

Wennström och övriga visste exakt vilket läge man klev ut till matchen i.

– Vi visste att Västerås förlorat. Det blev så, säger han.

Hade ni på matchen i omklädningsrummet?

– Nej, men det blir att man kollar resultat och så när de spelar precis innan oss. Vi hade full koll på att de förlorade och att vi hade chansen att utnyttja försprånget. Jag tror det var någon som hade notiser på och sedan visste alla det.

"Allt i egna händer"

Nu kan Vimmerby spela sig kvar i Hockeyallsvenskan redan på onsdag. Två poäng hemma mot Södertälje SK alternativt att Västerås bara tar en poäng gör att saken är klar.

– Vi har allt i egna händer och ska ta en seger till. Det är lika bra att ta den på onsdag, säger han.