Wennström bröt handen i sista matchen – tvingas gå med gips

Kevin Wennström, som har förlängt sitt kontrakt med Vimmerby Hockey, drog på sig en olycklig skada i den betydelselösa matchen mot Troja-Ljungby. Foto: Rickard Johnston

Sista betydelselösa matchen för säsongen. Då åkte Kevin Wennström på en smäll, bröt handen och tvingas nu ha gips i tre veckor. – Jag fick ont efter ett byte och trodde inte att det var så allvarligt, säger VH-forwarden.

Kevin Wennström dubblade sin målskörd jämfört med förra säsongen och slutade trea i den interna skytteligan på tio fullträffar. Inför sista veckan hade han spelat samtliga 50 omgångar i Hockeyallsvenskan innan han blev sjuk och missade mötet med Södertälje.

Mot Troja-Ljungby var han tillbaka i laguppställningen men tvingades då utgå skadad.

– Jag vet inte exakt vad som hände. Jag fick ont i handen efter ett byte och när jag åkte in på röntgen visade sig något vara brutet. En mellanhandsfraktur, säger Wennström.

Nu väntar gips i tre veckor och därefter en skena i två veckor.

– På ett sätt var det skönt att det hände i sista matchen. Samtidigt känns det tråkigt och segt med tanke på att det var en betydelselös match, säger Wennström.

Hur påverkades firandet?

– Jag kunde bara hålla en drink i handen…

Fyra jämna kedjor

Kevin Wennström har förlängt sitt kontrakt med Vimmerby Hockey och i höst går han in på sin tredje säsong i klubben.

– Det var en bedrift att hålla oss kvar. Det var målet och på sättet vi spelade tycker jag att vi förtjänade det. Vi spelade med stort hjärta i 52 omgångar och förutom några dalar har vi spelat gediget.

Forwarden ser en tydlig skillnad jämfört med förra årets upplaga.

– Den här säsongen har vi haft fyra kedjor som man kan lita på, förra året var känslan att vi förlitade oss mer på enskilda spelare. Det är framförallt jämnheten som varit en faktor och den stora skillnaden.

Hur ska ni ta nästa steg?

– Inför den här säsongen satte vi upp målet att göra Vimmerby Hockeys bästa säsong och det kan vi ha till nästa säsong också. Vi ska självklart sikta högre men vi behöver vara lite försiktiga också. Vi är en liten förening och kan inte sikta för högt. Lagandan som vi har byggt upp här är viktig att hålla fast vid och att folk som kommer hit kommer in i den snabbt.