Wennström gav svar på tal efter kvitteringen: "En karaktärsseger"

Östersunds IK kom ikapp till 1–1 med mål i powerplay. Några minuter senare ville inte Vimmerby Hockey vara sämre i samma spelform. Kevin Wennström stod på rätt plats framför mål och tryckte in en målvaktsretur fram till 2–1.

Vimmerby Hockey tog ledningen med 1–0 halvvägs in i första perioden och resultatet stod sig fram till mitten av tredje perioden där Östersunds IK kvitterade till 1–1 i numerärt överläge.

Vimmerby hade dessförinnan missat chansen att göra 2–0 i powerplay och fick en kort stund efter 1–1-målet en ny chans i powerplay. Då tog Vimmerby betalt och var tillbaka i ett målmässigt övertag.

Kevin Wennström snappade upp en målvaktsretur och fick iväg ett skott som Carl Lidö inte lyckades avvärja.

– Vi fick ändra om i formationerna när Anton (Carlsson) gick av och försökte hålla det ganska simpelt med att ta pucken mot mål och det studsade rätt denna gång. Jag vet inte om pucken tog på deras målvakt eller back innan den gick in, säger Kevin Wennström.

"En karaktärsseger"

Vimmerby lyckades därefter hålla Östersund borta från målprotokollet trots att det var nära flera gånger om. Robin Christoffersson radade upp kvalificerade räddningar och när man trodde att Östersund skulle utjämna till 2–2 gick skottet i stolpen. VH punkterade tillställningen med 3–1 i tom kasse genom Arvid Caderoth.

– Segern är såklart otroligt viktig. Vi kommer tillbaka på ett starkt sätt efter deras 1–1. Skönt att vi får utdelning i powerplay där det har varit dåligt i de senaste matcherna. Jag tycker att det är en karaktärsseger, säger Kevin Wennström.

Vimmerby Hockey har inlett fyramatchersveckan med två raka segrar.

– Man kan väl inte önska sig en bättre start. Vi har sagt att vi ska ta en match i taget och försöka nollställa efter varje match. Det tycker jag att vi gjorde i dag. Även fast det kanske inte var en lika bra insats över 60 minuter tycker jag att vi förtjänar tre poäng.

Vad är det som bär fram er till tre poäng?

– Jag tycker framför allt avvägningarna i mittzon. Vi har snackat mycket om treans roll med när man ska välja att gå eller inte gå. Jag tycker inte att vi släpper till så mycket på deras omställningar utan vi är ganska kompakta i mittzon. Överlag känns det ganska kontrollerat och vi vinner också ganska mycket puckar i mittzon.

Vimmerby har satt en stabil defensiv och har två formstarka målvakter.

– Grundförsvaret har funkat hela säsongen. Problemet är att vi har släppt till för mycket rusher med två mot ettor och tre mot tvåor. Det tycker jag har fungerat i de här två matcherna.

"Kommer bli tajt in i det sista"

Med fyra matcher kvar har Vimmerby tagit sig upp på säker mark. Västerås IK förlorade nämligen med 1–2 mot Karlskoga efter förlängning. Två poäng skiljer lagen åt när det finns tolv poäng kvar att spela om.

– Det kommer bli tajt in i det sista, det vet vi om. Vi kommer ta en match i taget och försöka ta så många poäng vi kan. Vi kan inte fokusera på vad Västerås gör. Nu har vi Almtuna på fredag och fokus ligger på att ta en ny trea där.

När Vimmerby var i Uppsala i december blev det seger med 3–1.

– Det ska bli kul att åka dit även om det kanske inte är den roligaste bortamatchen. Fokus ligger på att åka dit, ta tre poäng och åka hem igen.

Att spela fyra matcher på en vecka funkar bra för Wennström och hans lagkamrater.

– Vi har en bred trupp och det funkar bra. När vi vinner tar inte energin slut på något sätt. Det är bara att gasa vidare och det gäller att återhämta sig bra. I morgon tar vi en lugnare dag och sedan är det bara på det igen.