Jonatan följde heta OS-mötet från läktaren: "Coolt att uppleva"

Hett rivalmöte mellan Finland och Sverige i OS-hockeyn. Då följde Vimmerbykillen Jonatan Stridh matchen på plats i Milano – tillsammans med 70 medarbetare från XL-Bygg, Materialmännen. – Det är coolt att uppleva. Man brinner ju mer för Vimmerby Hockey men man får lov att säga att spelarna på isen här är lite duktigare, säger han när vi når honom mitt i den tredje perioden.

För första gången på tolv år ställs världens bästa spelare mot varandra i ett olympiskt spel. Efter en planenlig seger mot Italien väntade ärkerivalen Finland och Tre Kronor fick en mardrömsstart med två insläppta mål redan i första perioden. En som följde dramat på nära håll var Jonatan Stridh från Vimmerby som var på plats på läktaren i Santagiulia Arena tillsammans med ett stort gäng kollegor från XL-Bygg.

– Arenan är jättefin och i periodpauserna har vi suttit ute i strålande sol med 15 grader i skuggan. Det har varit kul att sitta i sina landslagströjor, säger Stridh som samtidigt var besviken över stämningen bland de svenska fansen på läktaren.

– Ja, vad ska man säga... Det är lite tråkigt när finnarna både är bättre på isen och på läktaren. Vi försökte få igång något men det var lönlöst.

"Sjukt omhändertagen"

I andra perioden reducerade Rasmus Dahlin i powerplay och några minuter senare fick Tre Kronor ett gyllene läge att kvittera i ett nytt numerärt överläge. Men istället blev det en riktig kalldusch. Finland vann en duell i sarghörnet mot tre svenska spelare, Erik Haula spelade ut pucken till en helt fristående Joel Armia som lyfte in 1-3. I slutsekunderna fastställde Finland slutresultatet till 1-4 vilket innebär att båda nationerna står på tre poäng efter två spelade matcher, där Finland är grupptvåa tack vare inbördes möten. Leder gruppen gör Slovakien med maximala sex poäng. Under lördagen möts just Tre Kronor och Slovakien och Jonatan Stridh med kollegor är på plats då också.

– Vi är kvar till söndag förmiddag och kollar Sveriges matcher i gruppspelet. XL-Bygg har kört hela veckan och vi bytte av ett gäng som såg damernas match mot Japan och herrarna mot Italien.

För Jonatan är det första OS-upplevelsen och han menar att det är en fördel att vara svensk i Milano.

– Man blir sjukt omhändertagen av alla. Alla hälsar och vinkar och hejar på Sverige. Vi har på oss landslagströjorna hela tiden för stämningen och märker att det gör stor skillnad. Svenskar är uppskattade och italienarna bryr sig inte om finländarna.

Följde Frida Karlssons utklassning

Under gårdagen satt de i Sweden Arena och följde damernas tio kilometer fristil där Frida Karlsson och Ebba Andersson tog guld och silver.

– Det var fantastiskt. Dessutom var Tomas Brolin och Stefan Lövgren där vilket var lite coolt och kul, säger Jonatan Stridh.

Som får fortsätta hoppas på att få uppleva en Tre Kronor-triumf när Slovakien väntar imorgon.