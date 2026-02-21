Avsaknaden av nytt tv-avtal påverkar truppbygget: "Blir ett vakuum"

Sportchefen Pelle Johansson hade gärna sett att Hockeyallsvenskans nya tv-avtal blir klart inom kort. Foto: Vimmerby Hockey Press / Meijer Media

Succémålvakten Pontus Eltonius ryktas vara överens med Nybro. Uppgifter som Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson tar med en nypa salt. – Det kommer säkert florera en hel del rykten och man får komma ihåg att ”MrMadhawk” och de andra livnär sig på detta. Pontus är rätt känd för att vilja spela färdigt innan han gör något så det här tar jag inte så allvarligt på. Vi får se vad som händer, säger han.

Transferfönstret är stängt och för Vimmerby Hockeys del handlar det parallellt med en intensiv slutspurt på isen om att bygga en slagkraftig trupp för kommande säsong. William Alftberg, Kevin Wennström, Oskar Lindgren, Hugo Lejon och Hugo Orrsten är kontrakterade för 2026/2027. Marcus Limpar Lantz har redan tackat nej till en förlängning, men i övrigt finns frågetecken kring viktiga spelare som Arvid Caderoth, Arvid Hurtig, Nick Bochen och Johan Mörnsjö.

– Det är klart att vi har anmält intresse till ganska många spelare, men vi har ett dilemma kring tv-avtalet för Hockeyallsvenskan som ännu inte är löst. Det är nu spelarbudgetarna ska sättas för nästa säsong och det är ingen optimal situation. Samtidigt sitter andra sportchefer i samma sits och jag är ganska van vid att behöva vänta. Vi är bevisligen inte den klubb som flest spelare vill spela i, säger han skämtsamt och syftar på Aftonbladets spelarenkät.

Tvingas avvakta med tyngre kontrakt

Nuvarande avtal med TV4 löper ut efter säsongen och enligt uppgifter till Expressen kan nästa avtal innebära att intäkterna halveras.

– Framförallt behöver man avvakta med de tyngre kontrakten. Skulle det vara så att vi får en mindre peng nästa säsong tas det i nio fall av tio från spelarbudgeten som är den största posten. Så det blir ett litet vakuum och påverkar egentligen mer än tabellplaceringen här och nu.

Under veckan kom uppgifter om att Pontus Eltonius ska vara muntligt överens med länsrivalen Nybro Vikings.

– Det florerar många rykten och vi får se vad som händer. Pontus brukar vilja spela färdigt innan han gör klart med något så jag gör ingen stor grej av det här.