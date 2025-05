Oskar och Ludvig nöjda med första SM-deltävlingen på grus

SM-serien i rally avgörs vanligtvis med sex deltävlingar per säsong och inleds under vintern och avslutas under hösten. I år inleddes serien med North Rally i Boden och andra deltävlingen – Rally Lima – ställdes in.

Tredje SM-deltävlingen, den första på grus, avgjordes i Älmhult i lördags och går under namnet Silverratten. Tävlingen bestod av sex stycken specialsträckor och tre av dem kördes två gånger, sammanlagt nio specialsträckor.

"Vilken tävling det blev"

Oskar Andersson och Ludvig Fransson, Hultsfredskillarna som tävlar för Vimmerby MS, var de lokala bidragen vid helgens tävling.

Oskar Andersson med Christoffer Andersson som kartläsare slutade 22:a i totalen och fyra i JSM-klassen, tvåhjulsdrivet.

”Efter en tuff dag med många svåra sträckor är vi i mål och kan räkna in en fjärdeplats i JSM. Vi har haft bra känsla under dagen men tiderna har inte redigt varit där vi önskat. Serviceteamet har gjort ett bra jobb med bilen under dagen så vi har förbättrat oss hela tiden och börjar närma oss där vi vill vara”, skriver Oskar Andersson på sin Facebooksida.

Ludvig Fransson med Hugo Nilsson som kartläsare slutade 45:a i totalen och åtta i JSM-klassen, standard. Värt att notera är att det var hans första notade tävling och premiär bland fortåkarna i SM.

”Vi åkte ner till Älmhult utan några som helst förväntningar då det var både första tävlingen som C-förare och första gången med noter. Vilken tävling det blev. Hugo har skött noterna grymt under dagen och vi är riktigt nöjda. Stort tack till serviceteamet och farfar/pappa för hjälp med skruvande i veckan då bakaxeln hade rasat”, skriver Ludvig Fransson på sin Facebooksida.