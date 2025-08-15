Jätteevenemanget närmar sig – nu söker Vimmerby MS funktionärer

Om mindre än tre månader är det dags för Novemberkåsa i Vimmerby igen. Nu söker arrangören funktionärer till jätteevenemanget. Foto: Arkivbild

Årets upplaga av Novemberkåsan närmar sig med stormsteg. Organisationen kring evenemanget är enorm och nu går arrangerande Vimmerby MS ut offentligt och söker funktionärer.

För femte gången under 2000-talet kommer enduroklassikern Novemberkåsan i höst att arrangeras inför tiotusentals åskådare i skogarna runt Vimmerby. Datum för tävlingen är satt till 8-9 november, och återigen kommer Astrid Lindgrens världs-området att fungera som depå.

Jätteevenemanget kräver ett stort antal funktionärer, och på sina sociala medier bjuder arrangerande Vimmerby Motorsällskap nu in alla som vill vara en del av organisationen till ett planeringsmöte i klubbstugan den 2 september.

”Vi behöver många engagerade funktionärer för att årets tävling ska bli en succé. På mötet går vi igenom upplägget för tävlingen, vilka uppgifter som behövs och hur du kan bidra. Erfaren eller ny – alla är varmt välkomna! Vi behöver folk till både små och stora uppgifter”, skriver klubben.