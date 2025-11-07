Vi hårdsatsar på kåsan – så kommer bevakningen se ut

Så sent som 2023 arrangerades Novemberkåsan i Vimmerby. Nu är den tillbaka igen – och Dagens Vimmerby storsatsar förstås. Motorgurun Linus Johansson är inringd för att ge er läsare den allra bästa upplevelsen från tävlingen.

Nu ska det mullra ordentligt i Vimmerbyskogarna igen under lördagsdygnet och de tidiga söndagstimmarna. Novemberkåsan är tillbaka igen två år efter senaste gången. Linus Johansson, tillsammans med fotograf Stefan Härnström i första hand, kommer ge er precis allt från det omåttligt populära eventet.

– De som hängde med i vår bevakning från tävlingen i Vimmerby 2023 kommer att känna igen sig. Intresset för vår bevakning då var över alla förväntningar. Vi kommer att hålla koll på allt från toppstriden till hur det går för de lokala förarna och, inte minst, hur många som tvingas kasta in handduken. Det blir direktrapporter från både depån och skogen såväl dag, kväll som natt, berättar Linus Johansson.

Vad är dina tankar kring Novemberkåsan?

– Framför allt är det en fantastisk folkfest. Det är en unik tävling och en unik upplevelse för både förare och publik. Sett till antalet är kåsan en ganska liten tävling, men traditionen, mystiken, mörkret, festen i skogen och den närmast omänskliga längden på tävlingen gör den till något helt annat än liten.

Vem vinner kåsan i år?

– Att svara någon annan än Albin Elowson vore rent av korkat. Han har kunnandet, rutinen, skickligheten och uppbackningen. Dessutom har han vunnit Novemberkåsan tre gånger tidigare, bland annat i Vimmerby 2018. Om grejerna håller ser jag egentligen ingen som kan hota honom.

Har du något tips att delge oss? Mejla då, gärna med bild, till redaktion@dagensvimmerby.se. HÄR hittar du vår liveartikel, där vi kommer liveuppdatera under hela kåsafesten.