Favoriten kopplar greppet direkt – stark start av Oscar Blom

Förhandsfavoriten Albin Elowson har kopplat greppet i Novemberkåsan redan från start. Samtidigt noterar vi en stark start för Vimmerbyföraren Oscar Blom.

Albin Elowson är stor favorit att vinna Novemberkåsan i Vimmerby. Och visst har Skövde-åkaren spänt musklerna redan från start. På den första sträckan var han 48 sekunder snabbare än Lucas Vågberg från Göta MS.

Oscar Blom är inte helt oväntat bästa hemmaförare på en sjätteplats. Blom är en minut och 30 sekunder bakom ledande Elowson.

I skrivande stund hittar vi hemmaföraren Robin Stjernström på 14:e plats och minst sagt rutinerade Calle Bjerkert på plats 16.