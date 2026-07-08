LISTA: Molly en av 24 juniorer som gick vidare till finaldagen

Den andra kvaldagen i Semesterracet är avslutad och klar. Nedan listas samtliga juniorer som tog sig vidare till finaldagen på fredag, däribland Vimmerby MS-junioren Molly Åkesson Fransson.

Hampus Hagström från Finnskoga MK körde in full pott – 14 poäng på två heat – och kvalificerade sig för finaldagen. Alfred Eriksson från SMK Köping, Milo Hansson från Skepptuna MK och Leon Johansson från Vara MK tog sig vidare med tolv poäng efter två heat.

Vimmerby MS-junioren Molly Åkesson Fransson tog sig vidare till finaldagen efter att ha kört tre heat. I sista heatet blev det en andraplats och fem poäng till de sex hon redan kört in tidigare under dagen.

– Jo, det kändes bra men det är en kamp om poängen. Sista poängen till att komma in var väldigt lång väntan men det var jättekul, säger Molly Åkesson Fransson.

Och nu är det verkligen klart att du får köra finaldagen.

– Nu är det klart! Nu ska jag göra mitt bästa och komma så långt jag kan.

Juniorer vidare till finaldagen:

Hampus Hagström; Finnskoga MK

Alfred Eriksson, SMK Köping

Milo Hansson, Skepptuna MK

Leon Johansson, Vara MK

Kelvin Häggman, Eksjö FRC

Emil Engström, Stockholm BK

Otto Gillberg, Asarums MS

Hampus Runesson, Varbergs MK

Albin Sääf, SMK Valdemarsvik

Tim Sundström, Kalmar MK

Adam Westerling, MK Kinda

Zacharias Bjerstedt, Christianstads RC

Viktor Verner, Ryds MK

Lucas Johansson, Ydre MK

Emil Helmfridsson, Teknis MC

Molly Åkesson Fransson, Vimmerby MS

Noah Hysing, Borlänge MK

Elvira Westerling, MK Kinda

Oliwer Rask, Finspångs MS

Rasmus Lidman, Hallsbergs MK

Mathias Engström. SMK Motala Bil

Melvin Lennartsson, Tomelilla MK

Elliot Lindblom, Ydre MK

Fabian Nilsson, Laxå MK

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