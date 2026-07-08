LISTA: Molly en av 24 juniorer som gick vidare till finaldagen

VMS-junioren Molly Åkesson Fransson tog sig vidare till finalerna på fredagen.
Foto: Stefan Härnström
Hampus Hagström från Finnskoga MK körde in full pott – 14 poäng på två heat – och kvalificerade sig för finaldagen. Alfred Eriksson från SMK Köping, Milo Hansson från Skepptuna MK och Leon Johansson från Vara MK tog sig vidare med tolv poäng efter två heat.
Vimmerby MS-junioren Molly Åkesson Fransson tog sig vidare till finaldagen efter att ha kört tre heat. I sista heatet blev det en andraplats och fem poäng till de sex hon redan kört in tidigare under dagen.
– Jo, det kändes bra men det är en kamp om poängen. Sista poängen till att komma in var väldigt lång väntan men det var jättekul, säger Molly Åkesson Fransson.
Och nu är det verkligen klart att du får köra finaldagen.
– Nu är det klart! Nu ska jag göra mitt bästa och komma så långt jag kan.
Juniorer vidare till finaldagen:
Hampus Hagström; Finnskoga MK
Alfred Eriksson, SMK Köping
Milo Hansson, Skepptuna MK
Leon Johansson, Vara MK
Kelvin Häggman, Eksjö FRC
Emil Engström, Stockholm BK
Otto Gillberg, Asarums MS
Hampus Runesson, Varbergs MK
Albin Sääf, SMK Valdemarsvik
Tim Sundström, Kalmar MK
Adam Westerling, MK Kinda
Zacharias Bjerstedt, Christianstads RC
Viktor Verner, Ryds MK
Lucas Johansson, Ydre MK
Emil Helmfridsson, Teknis MC
Molly Åkesson Fransson, Vimmerby MS
Noah Hysing, Borlänge MK
Elvira Westerling, MK Kinda
Oliwer Rask, Finspångs MS
Rasmus Lidman, Hallsbergs MK
Mathias Engström. SMK Motala Bil
Melvin Lennartsson, Tomelilla MK
Elliot Lindblom, Ydre MK
Fabian Nilsson, Laxå MK
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