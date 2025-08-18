Så ser Kling på skrällchanserna i derbyt – med två rutinerade tillskott

Rikard Kling tror att hans Dackarna har skrällchanser i kvartsfinalen mot Västervik. Foto: Arkivbild

De polska åldermännen Grzegorz Zengota och Mateusz Szczepaniak blir Dackarnas förstärkningar inför kvartsfinalderbyt mot Västervik Speedway. Båda står på startlinjen i tisdagens rond ett i Målilla. – Grabbarna är väldigt hungriga, säger dackelagledaren Rikard Kling.

Både Grzegors Zengota och Mateusz Szczepaniak har kört i Sverige många gånger tidigare och närmar sig 40-strecket. De två rutinerade polska förarna blir nu skadeersättare till Rasmus Jensen och Patrick Hansen, vilket vår tidning berättade tidigare under måndagen.

Under tisdagskvällen körs den första kvartsfinalen mellan Dackarna och Västervik på Skrotfrag Arena. Då finns både Zengota och Szczepaniak i startsjuan. I den laguppställning som Målillaklubben tidigare presenterat utgår Rasmus Jensen och Frederik Jakobsen och de två polska förarna hamnar på plats ett respektive fem.

Hur pass högt upp dessa båda var på Rikard Klings önskelista vill han inte gå in på, men dackelagledaren har tidigare sagt att han varit i kontakt med ett stort antal förare.

– Det behöver vi inte gå in på, men det är klart att vi gått igenom ett antal namn. Vi började förstås i högstaligan i Polen, men problemet är att förarna inte har tiden som krävs. De får inte ihop sina liv och sedan är det också begränsat till snitten. Det går inte att fråga vem som helst. Detta är skadeersättare och då får man inte ha högre än ingångssnittet, säger Rikard Kling.

Oklart med ukrainska stjärnskottet

Det här innebär också att sargade Patrick Hansen och fotskadade Rasmus Jensen lyfts bort ur truppen i knappt en månad.

– Jag har fått från Rasmus att han inte kan köra den här veckan och mest troligt inte nästa vecka heller.

Nazar Parnitskyi, det ukrainska stjärnskottet, kör i Polen både måndag och tisdag.

– Vi får se hur det blir nästa vecka, men hoppet är det sista som överger en.

Att man behåller Frederik Jakobsen i truppen är också för möjligheten att eventuellt köra riders nästa vecka.

– Han har näst högst snitt och händer det något med någon i morgon så kan vi använda det i bortamatchen. Som det ser ut nu är det bara Lebedevs (Andzejs) som inte får ta heat.

Känner du att det här är ett lag som kan störa Västervik?

– Det skulle jag säga. De har två toppar, men sedan är vi där bakom och kan slå deras andragubbar om man kan säga så. Det tycker jag att vi ska kunna göra. Hemma senast slog vi Lambert (Robert) några gånger och tog poäng från deras bästa gubbar.

Blev valda av Västervik

Rikard Kling säger att det finns både en glöd och en hunger i laget han basar över.

– Vi har haft diskussioner i vår messengergrupp hela helgen och det är många frågor och tankar där. Jag kommer in med vissa grejer, förarna med andra och vi bollar mycket med varandra. Det märks att förarna är hungriga.

Vad är ett resultat som gör att ni har bra chans efter första matchen?

– Någonstans runt lika inför returen. Vi går alltid för att vinna, men vi vet också vilka som står på andra sidan och det gör sig inte av sig självt. Vi siktar på segern och får se vad det räcker till.

Det var Västervik som valde först av alla lag och då tog sin derbyrival.

– De har valt oss och är favoriter, men vi ska försöka vända på det. Förhoppningsvis kan det här vi fått in bli en injektion och det är skönt att kunna ha sju gubbar i stället för rideras. Det har varit väldigt mycket fram och tillbaka och från dag till dag, men nu tycker jag det känns ganska bra.

Kan gå vidare vid förlust

Nu hoppas förstås Rikard Kling att dackefansen sluter upp bakom sitt lag och att det blir en fin publiksiffra i Målilla i kvartsfinalen.

– Jag har ingen siffra så, men klart vi hoppas att arenan fylls på och att vi får ett stort stöd.

Även om Dackarna förlorar kvartsfinalmötet med Västervik finns en möjlighet att ta sig vidare. Detta genom att placera sig bäst av de förlorande lagen i den nya slutspelstabellen. Det lag som förlorar sin kvartsfinal med minst marginal vinner denna tabell.

HÄR kan du läsa mer om värvningarna.