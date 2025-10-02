Kling ser ut att fortsätta i Dackarna: "Känner styrelsens stöd"

Än är inget nytt kontrakt påskrivet, men allt talar för att Rikard Kling fortsätter som lagledare i Dackarna. – Det känns positivt och vi ska snart försöka vara i hamn, säger han.

Många skulle vara oroliga om ens kontrakt går ut inom en månad.

Inte Rikard Kling.

– Jag sitter lugnt i båten. Jag har en bra kommunikation med styrelsen och det känns positivt. En säsong är ingen säsong kan jag tycka och om styrelsen vill ge mig nytt förtroende så jag är jag intresserad att fortsätta. Jag känner att jag har deras stöd och det är lite smågrejer som vi diskuterar just nu, säger 42-åringen.

Lagbygget pågår

Klings Dackarna slutade femma i grundserien och fick respass av blivande mästarna Västervik i kvartsfinalen.

Ett Västervik som just ersatt Morgan Andersson med Mikael Teurnberg, en lagledare som Kling känner väl efter tiden ihop i Dackarna.

– Vi har ingen direkt relation idag. Inga hard feelings eller så, men vi pratar inte med varandra om vi inte har ett ärende.

Vad tänker du om Västerviks val att säga upp Morgan Andersson efter guldet?

– Inga kommentarer. Det är deras val och helt upp till dem.

Även om Rikard Klings nuvarande kontrakt bara sträcker sig till den sista oktober pågår jobbet inför nästa säsong för fullt.

– Oavsett om det är jag eller någon annan som leder Dackarna nästa säsong så är jag fortfarande anställd av klubben och har tagit kontakter både med befintliga och några nya förare. Det går bra men vi skyndar långsamt än så länge.