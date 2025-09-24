Efterlängtad framgång: ”Så jävla roligt för stan”

Morgan Anderssons dröm om att få ta ett SM-guld med Västervik har slagit in. Foto: Bildbyrån

Guldjakten har pågått i flera år. I år föll pusselbitarna på plats och Västervik Speedway kan titulera sig som svenska mästare i speedway efter 20 års väntan. – Roligt att ge guldet till publiken, partners och alla personer som sliter i det tysta, säger lagledaren Morgan Andersson.

Västervik har gått långt i SM-slutspelet de senaste säsongerna, men det har aldrig räckt hela vägen till ett SM-guld. Flera gånger har Västervik drabbats av skador på nyckelförare och fått se andra lag vinna och fira SM-guld.

I år föll pusselbitarna på plats för Västervik som bröt den 20 år långa förbannelsen utan SM-guld.

– Det är underbart. Underbart bra är det. Det är så jävla roligt för stan, partners och volontärerna. Det är mängder som jobbar i den här klubben i det tysta. Jag var här och stal ett SM-guld 2007 och det är roligt att kunna ge tillbaka ett guld nu, säger Morgan Andersson.

Hur känns det att ge ett SM-guld till alla era supportrar som har väntat i 20 år?

– Det är så jäkla häftigt. Du såg hur många som var kvar efteråt, det måste i alla fall ha varit närmare 6 000 av de 7 700 åskådarna. Det var också regisserat rätt bra i och med att vi fick med alla ingredienser. Det var en jäkla knepig tävling måste jag säga.

"Det där måste jag titta på igen"

Västervik hade chansen att säkra guldet i första nomineringsheatet när Morgan Andersson skickade ut Robert Lambert och Jacob Thorssell för att ta en fyrtvåa som skulle räcka.

– Vi försökte punktera matchen i 14:e heatet när vi tog Lambert från bana ett. Då blev han omåkt av Madsen (Leon) och heatet slutade 3–3.

Pulsen var hög hos Västerviks lagledare i början av 15:e heatet när Smederna gick upp i en tidig femetta samtidigt som Fredrik Lindgren fick stopp.

– Vi hade 5–1 i arslet i början 15:e heatet. Hade det blivit en femetta hade det blivit utslagningsheat med par och då hade vi fått nominera tre par. Fredrik fick stopp och Jensen fick ett res på cykeln. Det är mycket som händer på kort tid. Det där måste jag titta på igen.

Annons:

"Mission completed"

Mads Hansen uppfattade Michael Jepsen Jensens misstag, passerade i andraböj på första varvet och såg med andraplatsen till att Västervik tog sitt första guld på 20 år och vann med 85–83 sett över två matcher.

Fansens firande lät inte vänta på sig efter att guldet hade säkrats under dramatiska former i 15:e heatet.

Flera av guldhjältarna, det vill säga förarna, hade inte möjlighet att stanna kvar och fira guldet med fansen under kvällen och natten med anledning av viktiga tävlingar i närtid.

– Vi åker ner till Vikens på stan nu. Vi har förare på danska finalen i morgon och Fredrik (Lindgren) och Robert (Lambert) är också uppe i en final i Polen där de möter varandra. Vi kommer flyga in allt folk och göra något stort för att fira guldet framöver.

Efter all väntan och längtan är Västervik ett mästarlag i speedway igen.

– Nu är mission completed 2025 och nu får vi tänka framåt. Jag har ett avtal som sträcker sig över nästa säsong också och jag har inte deklarerat att jag ska avsluta det.