Svenska mästarna värvar talangfull dansk förare

Villads Nagel från Danmark beskrivs som en av världens mest lovande speedwaytalanger. Nu står det klart att 18-åringen ansluter till Västervik Speedway inför säsongen 2026.

Den danske talangen har under de senaste åren seglat upp som en av speedwayvärldens mest spännande förare med flera internationella framgångar och medaljer, både individuellt och tillsammans med det danska juniorlandslaget.

Han imponerade under fjolårssäsongen stort i den polska ligaspeedwayen där han var med och körde upp Polonia Piła till 2. Ekstraliga. För bara några veckor sedan tog han dessutom silver med det danska juniorlandslaget i Speedway of Nations 2 (SON2). I Bauhausligan gjorde 18-årige Nagel ett starkt avtryck i sin debut-säsong – med ett imponerande snitt på 1,250 poäng över tolv matcher för Rospiggarna.

"Jag är verkligen glad över att få bli en del av Västervik Speedway till säsongen 2026. Det är en fantastisk möjlighet för mig, och jag är stolt över att bli en del av ett så starkt och professionellt team. Jag kan inte vänta på att komma igång och träffa alla fans - vi ses 2026", säger Villads Nagel i ett pressmeddelande.

"Visat att han kan slå vem som helst"

Västervik Speedways sportchef och lagledare Mikael Teurnberg ser positivt på att fortsätta arbeta med talangen.

"Det är en otroligt intressant förare som ansluter till Västervik. Villads har imponerat stort under 2025 och tagit stora kliv, trots att han bara är 18 år gammal. Han är utan tvekan ett av de största löftena inom speedway just nu och kan bli en riktig joker i den svenska serien nästa säsong. Han tog ju silver med det danska ungdomslandslaget i VM nu under hösten och har redan visat att han kan slå vem som helst. Villads är en mycket professionell förare med helt rätt inställning till sporten – han är tuff på banan, målmedveten och har maskinmaterial av högsta klass", säger Mikael Teurnberg.

Villads Nagel får ingångssnittet 1,250 till säsongen 2026.