Teurnberg om att ta över Västervik Speedway: "Väldigt taggad"

Mikael Teurnberg vann SM-guld med Dackarna 2021 och 2023. Nu är han klar för Västervik Speedway. Foto: Bildbyrån

Han vann dubbla SM-guld med Dackarna. Nu tar Mikael Teurnberg över rollen som lagledare och sportchef i Västervik speedway efter uppsagda Morgan Andersson. – Det känns jättebra. Hedrande att få frågan och jag är väldigt taggad på att dra igång, säger Teurnberg.

Mikael Teurnberg är minst sagt ett välkänt namn i speedway-kretsar. För bara två veckor lämnade han Rospiggarna efter ett år i klubben – och nu är han klar för svenska mästarna.

– Västervik hörde av sig ett par dagar efter att jag gått ut med att jag var tillgänglig för nya uppdrag och jag kände direkt att det var intressant. Sedan har det gått fort de senaste dagarna, säger Mikael Teurnberg.

"Väldigt inspirerande"

Han har redan ordnat bostad i Västervik och kommer att ha rollen som både lagledare och sportchef.

– Det känns väldigt inspirerande att ta över en så fin klubb och vårt sportsliga mål är att försvara guldet. Det kommer inte att bli lätt, jag var själv med och vann två guld med Dackarna men vi lyckades aldrig vinna två år i rad. Det är lite speciellt med det högre snittet, men guld är absolut målsättningen.

Mikael Teurnberg kommer också att ta ett helhetsgrepp kring marknadssidan och finnas med i hela verksamheten runt Västervik speedway.

– Det är en stor del av min roll i klubben. Jag kommer att jobba både med befintliga partners och fokusera på att hitta nya sponsorer, kontakter och samarbetsavtal. Helt enkelt vara inblandad i det mesta inom föreningen året om. Jag vill utöka varumärket och sälja in Västervik ännu längre ut.

Inte pratat med Morgan

Många blev överraskade när Västervik Speedway valde att göra sig av med lagledaren Morgan Andersson strax efter klubbens första SM-guld på 20 år.

Hur ser din och Morgans relation ut?

– Vi har känt varandra sedan vi var 17-18 år men vi har inte pratat de här dagarna. Det är så här det är i elitidrott, det kan gå fort åt båda håll.

Mikael Teurnbergs anställning i Västervik Speedway börjar idag och vid sin sida kommer han att ha Johan Engman.

Så här kommenterar klubbens ordförande Niclas Wallander valen i ett pressmeddelande.

– Mikael var det självklara förstahandsvalet. Morgan har gjort ett enastående arbete både på och utanför banan och varit med och tagit klubben dit vi är idag, och att ersätta honom är ingen enkel uppgift. Därför känns det väldigt tryggt att vi nu har kommit överens med Mikael, som dessutom kommer att ha Johan vid sin sida.