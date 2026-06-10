Funktionärerna hyllas: ”De som räddar den här matchen”

Morgan Andersson hyllar Dackarnas funktionärer som såg till att matchen mot Piraterna gick att genomföra. Foto: Ossian Mathiasson

De ideella krafterna såg till att bottenmötet mellan Dackarna och Piraterna gick att genomföra. Morgan Andersson hyllar både förarna och funktionärerna efter 55–34-segern på Skrotfrag Arena.

För att skydda banan på Skrotfrag Arena från regn täckte Dackarnas ideella krafter den med presenningar på måndagen och såg till att tisdagens viktiga match kom igång på utsatt tid efter att det hade regnat på tisdagseftermiddagen.

Efter tre körda heat började det regna igen och det regnade i 50 minuter innan banpersonalen hade möjlighet att kliva ut på banan, göra ett imponerande jobb med att få ordning på banan och rädda bottenmötets genomförande.

"Tagit matcherna som ett slutspel"

När matchen väl kom igång gjorde Dackarna vad de skulle och slog nollpoängaren Piraterna med 55–34.

Det är två viktiga poäng som trillar in på Dackarnas och lagledaren Morgan Anderssons konto.

– Det är det jag har sagt innan, att vi har tagit de här två matcherna som ett slutspel. Nu är första deltävlingen gjord och nästa är på tisdag, säger Morgan Andersson och fortsätter:

– Jag är jättenöjd med hur vi hanterar tävlingen. Vi vinner heat, startar bra och när vi inte riktigt är där gör vi riktigt grymma förstasvängar. Det finns många förare jag vill lyfta fram och jag tycker att laginsatsen bra. Chris (Holder) hade det lite tufft, men australiensarna brukar inte vara som bäst när det blir så här glabbigt.

Det finns många förare som Morgan Andersson är extra nöjd med efter storsegern.

– Tomas (H Jonasson) och Andreas (Lyager) funkar jättebra ihop och gjorde ett par riktigt bra förstasvängar och läste av varandra bra. Tomas gör förmodligen en av sina bästa matcher i år även om han nollade i sista heatet. Dudek (Patryk) kommer in och visar bra karaktär, speciellt i 15:e heatet när han verkligen trycker på när matchen är avgjord och vill vinna heat. Sånt gillar jag att se.

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"Kan tänka mig hur de känner sig"

Beslutet att täcka banan på måndagen var avgörande för att matchen skulle gå att genomföra.

– Annars hade vi inte kört tävlingen, det är rätt enkelt med tanke på att man ser vad vi fick göra efter regnet. Den här segern ska tillägnas laget och den ska lika mycket tillägnas banpersonal och alla volontärer som har slitit på banan. Jag själv var med, slet och tog av presenningarna och var halvt död. Jag kan tänka mig hur de känner sig som har 10–15 år till på nacken.

Morgan Andersson håller med om att funktionärerna räddade matchens genomförande.

– Ja, det var det. Det var ingen annan. Det finns inte 10-15 anställda i en speedwayklubb utan det är volontärerna som räddar den här matchen. Det är inte bara de som körde i dag som ska ha credd utan det är alla runt omkring också.

Vad säger du om det de gör?

– Jag har jobbat i en klubb som har varit rätt väloljad och vet hur viktigt det är att få ihop allting. Nu startar vi om lite från håll som man har sagt i styrelsen och de har haft bra uppslutning på måndagar och tisdagar och det är ett måste. Vi var ett 20-tal personer som jobbade med presenningarna. Jag var bara med och slet för att ta bort dem och volontärerna vek ihop dem. Om man inte vill arbeta, då ska man inte hålla på i den här sporten. Så är det. Jag är tacksam för lagets vägnar och för klubben att det blev full utdelning här i kväll och att vi fick ge publiken 15 heat och i Västervik gav de åtta heat.

"Grinat emot oss"

Morgan Andersson hoppas på bättre väder i kommande matcher.

– Det har grinat emot oss, men förr eller senare vänder det. Jag hoppas på att publiken börjar sluta upp här också och att vi också kan börja få bra väder. Jag förstår att folk inte åker långväga när det är sådana här väderprognoser. Vi måste ha publik och det är lite avgörande med hur vi ska formera lag framöver också.