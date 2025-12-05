DACKARNA FÖRLÄNGER MED POLSK TALANG

Den polske talangen Jakub Krawczyk missade många matcher för Dackarna den gångna säsongen. Nu står det klart att han stannar i Målillaklubben.

Jakub Krawczyk anslöt till Dackarna inför säsongen 2025. Det blev en säsong som inleddes med ett brutet ben och därefter missade han en hel del matcher på grund av U24-ligan i Polen.

Mot slutet av säsongen blev det några fina framträdanden i dackevästen.

– Väldigt roligt att Jakub skrivit på för ytterligare ett år i Dackarna. Han hade otur förra säsongen med ett brutet ben och var sedan låst till slutspelet i Polen. Vi har höga förväntningar på honom inför kommande säsong, kommenterar Dackarnas sportgrupp.

"Stor tillfredsställelse"

Jakub Krawczyk är glad över att ha skrivit på ett nytt kontrakt med Dackarna.

– Det är en stor tillfredsställelse för mig att vara en del av den här klubben för andra säsongen och jag vill tacka er för det förtroende ni har visat mig. Jag hoppas att vi med det här laget kan uppnå fantastiska saker nästa år.

Dackarnas trupp består nu av nyförvärven Artem Laguta (2,320), Tai Woffinden (1,476) och Sammy van Dyck (0,517) samt de befintliga förarna Timo Lahti (1,657), Nazar Parnitskyi (1,649), Jakub Krawczyk (1,535), Thomas H Jonasson (1,115) samt Avon van Dyck (0,618).