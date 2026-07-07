07 juli 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Theo Johansson

VMS Theo Johansson var en av de lokala förarna som gick vidare till lördagen. Foto: Stefan Härnström

36 seniorer är vidare till finaldagen – se listan här

SPORT 07 juli 2026 16.30

Tisdagens tävlande i Semesterracet  är avklarat och 36 seniorer kommer fortsätta att tävla på lördag. 

Annons:

Fem förare tog två raka heatsegrar och kvalificerade sig till final utan att behöva köra tredje omgången: MK Kindas Emil Wernersson, Petri Häggman från FRC Eksjö, Albert Bengtsson från Nässjö MK, Oscar Hansen från Laholms MK samt Tobias Göransson från Boxholms MK.

Vimmerby MS-förarna blandade och gav resultatmässigt under tisdagen.

Christoffer Gunnarsson och Samuel Thörnqvist vände ett svajigt resultat och slog till med heatsegrar i tredje omgången och Theo Johansson blåste på bra i sitt mycket leriga tredje heat. Väl i depån inspekterade han den nedstänkta bilen medan han väntade på övriga heat för att se om han gått vidare på 4, 5, 4 i heatpoäng.

– Kommer man etta två är det ju mycket säkrare. Nu är det lite vinna och försvinna. Det immade igen lite så man såg inte så mycket. Det är ju dumt att inte ha någon kupéfläkt.

Det visade sig snart att de inkörda poängen räckte till lördagen för Theo och även klubbkamraten Emil Karlsson tog sig vidare. Från tisdagen gick fyra VMS-seniorer vidare.

Följande tisdagsseniorer är kvalificerade till finaldagen:

Emil Wernersson MK Kinda

Petri Häggman Eksjö FRC

Albert Bengtsson Nässjö MK

Oscar Hansen Laholms MK

Tobias Göransson Boxholms MK

Victor Johansson MK Falcon

Johannes Levin Asarums MS

Malve Westerling MK Kinda

Marcus Bernhardsson SMK Arboga

Axel Hilding Karlskrona AK

Björn Norman Grödinge MK

Christoffer Nordquist Lidköpings MSF

David Barfeld Haninge MK

Jonathan Berglund Kalmar MK

Christoffer Gunnarsson Vimmerby MS

Gustav Martinsson Orust BSK

Daniel Håkansson MK Ramunder

Tommy Östlund Hallsbergs MK

Rasmus Stenberg MK Ramunder

Jesper Frode MK Kinda

Fabian Solberg MK Ramunder

Michael Olander MK Team Westom

Samuel Thörnqvist Vimmerby MS

Emil Karlsson Vimmerby MS

Fredrik Salsten Mölndals MK

Tiger Liljeblad Eksjö FRC

Theo Johansson Vimmerby MS

Kasper Bergqvist Kalmar MK

Patrik Larsson Hällevadholms MK

Åke Magnusson, Tidaholms MK

Joakim Lund Olander MK Team Westom

Mathias Laulund FSAS Danmark

Oscar Åkerblad Mölndals MK

Oscar Kullberg Nässjö MK

Dennis Gudmundson Christianstads RC

Gustav Hartzell Norrköpings MK

Klicka HÄR för fullständiga resultat. 

Annons:

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Anemyr gör folkracedebut i veteranklassen och delar bil med Thörnqvist
Dessa juniorer är klara för finaldagen – här är listan
Dagens enda VMS-junior hoppas på regnuppehåll
Flera lokala förare på startplattan – de tävlar på tisdagen
Rallycrossföraren missar helgens deltävling: "Orken rann ur kroppen"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt