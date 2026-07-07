36 seniorer är vidare till finaldagen – se listan här

VMS Theo Johansson var en av de lokala förarna som gick vidare till lördagen.
Foto: Stefan Härnström
Fem förare tog två raka heatsegrar och kvalificerade sig till final utan att behöva köra tredje omgången: MK Kindas Emil Wernersson, Petri Häggman från FRC Eksjö, Albert Bengtsson från Nässjö MK, Oscar Hansen från Laholms MK samt Tobias Göransson från Boxholms MK.
Vimmerby MS-förarna blandade och gav resultatmässigt under tisdagen.
Christoffer Gunnarsson och Samuel Thörnqvist vände ett svajigt resultat och slog till med heatsegrar i tredje omgången och Theo Johansson blåste på bra i sitt mycket leriga tredje heat. Väl i depån inspekterade han den nedstänkta bilen medan han väntade på övriga heat för att se om han gått vidare på 4, 5, 4 i heatpoäng.
– Kommer man etta två är det ju mycket säkrare. Nu är det lite vinna och försvinna. Det immade igen lite så man såg inte så mycket. Det är ju dumt att inte ha någon kupéfläkt.
Det visade sig snart att de inkörda poängen räckte till lördagen för Theo och även klubbkamraten Emil Karlsson tog sig vidare. Från tisdagen gick fyra VMS-seniorer vidare.
Följande tisdagsseniorer är kvalificerade till finaldagen:
Emil Wernersson MK Kinda
Petri Häggman Eksjö FRC
Albert Bengtsson Nässjö MK
Oscar Hansen Laholms MK
Tobias Göransson Boxholms MK
Victor Johansson MK Falcon
Johannes Levin Asarums MS
Malve Westerling MK Kinda
Marcus Bernhardsson SMK Arboga
Axel Hilding Karlskrona AK
Björn Norman Grödinge MK
Christoffer Nordquist Lidköpings MSF
David Barfeld Haninge MK
Jonathan Berglund Kalmar MK
Christoffer Gunnarsson Vimmerby MS
Gustav Martinsson Orust BSK
Daniel Håkansson MK Ramunder
Tommy Östlund Hallsbergs MK
Rasmus Stenberg MK Ramunder
Jesper Frode MK Kinda
Fabian Solberg MK Ramunder
Michael Olander MK Team Westom
Samuel Thörnqvist Vimmerby MS
Emil Karlsson Vimmerby MS
Fredrik Salsten Mölndals MK
Tiger Liljeblad Eksjö FRC
Theo Johansson Vimmerby MS
Kasper Bergqvist Kalmar MK
Patrik Larsson Hällevadholms MK
Åke Magnusson, Tidaholms MK
Joakim Lund Olander MK Team Westom
Mathias Laulund FSAS Danmark
Oscar Åkerblad Mölndals MK
Oscar Kullberg Nässjö MK
Dennis Gudmundson Christianstads RC
Gustav Hartzell Norrköpings MK
Klicka HÄR för fullständiga resultat.