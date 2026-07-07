36 seniorer är vidare till finaldagen – se listan här

VMS Theo Johansson var en av de lokala förarna som gick vidare till lördagen. Foto: Stefan Härnström

Tisdagens tävlande i Semesterracet är avklarat och 36 seniorer kommer fortsätta att tävla på lördag.

Fem förare tog två raka heatsegrar och kvalificerade sig till final utan att behöva köra tredje omgången: MK Kindas Emil Wernersson, Petri Häggman från FRC Eksjö, Albert Bengtsson från Nässjö MK, Oscar Hansen från Laholms MK samt Tobias Göransson från Boxholms MK.

Vimmerby MS-förarna blandade och gav resultatmässigt under tisdagen.

Christoffer Gunnarsson och Samuel Thörnqvist vände ett svajigt resultat och slog till med heatsegrar i tredje omgången och Theo Johansson blåste på bra i sitt mycket leriga tredje heat. Väl i depån inspekterade han den nedstänkta bilen medan han väntade på övriga heat för att se om han gått vidare på 4, 5, 4 i heatpoäng.

– Kommer man etta två är det ju mycket säkrare. Nu är det lite vinna och försvinna. Det immade igen lite så man såg inte så mycket. Det är ju dumt att inte ha någon kupéfläkt.

Det visade sig snart att de inkörda poängen räckte till lördagen för Theo och även klubbkamraten Emil Karlsson tog sig vidare. Från tisdagen gick fyra VMS-seniorer vidare.

Följande tisdagsseniorer är kvalificerade till finaldagen:

Emil Wernersson MK Kinda

Petri Häggman Eksjö FRC

Albert Bengtsson Nässjö MK



Oscar Hansen Laholms MK



Tobias Göransson Boxholms MK



Victor Johansson MK Falcon



Johannes Levin Asarums MS



Malve Westerling MK Kinda



Marcus Bernhardsson SMK Arboga



Axel Hilding Karlskrona AK



Björn Norman Grödinge MK



Christoffer Nordquist Lidköpings MSF



David Barfeld Haninge MK



Jonathan Berglund Kalmar MK



Christoffer Gunnarsson Vimmerby MS



Gustav Martinsson Orust BSK



Daniel Håkansson MK Ramunder



Tommy Östlund Hallsbergs MK



Rasmus Stenberg MK Ramunder



Jesper Frode MK Kinda



Fabian Solberg MK Ramunder



Michael Olander MK Team Westom



Samuel Thörnqvist Vimmerby MS



Emil Karlsson Vimmerby MS



Fredrik Salsten Mölndals MK



Tiger Liljeblad Eksjö FRC



Theo Johansson Vimmerby MS



Kasper Bergqvist Kalmar MK



Patrik Larsson Hällevadholms MK



Åke Magnusson, Tidaholms MK



Joakim Lund Olander MK Team Westom



Mathias Laulund FSAS Danmark



Oscar Åkerblad Mölndals MK



Oscar Kullberg Nässjö MK



Dennis Gudmundson Christianstads RC



Gustav Hartzell Norrköpings MK

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