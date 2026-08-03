Lagledaren njöt efter krossen: "Jätteglad över det här"

Säsongens bästa insats? Onekligen bjöd Dackarna på det den här måndagskvällen. Morgan Andersson kunde inget annat än att njuta efteråt. – Jag har gått och väntat på att vi skulle få ihop det som ett lag i en hel tävling, säger han.

Upp med händerna ni som trodde på 55-35 för Dackarna mot Indianerna. Inga händer, ser jag.

Dackarna svarade för en jätteinsats hemma på Skrotfrag Arena i gratismatchen mot topplaget från Kumla. Gästernas lagledare Peter Johansson var så pass svettig och orolig över bonusen att han slängde in Przemyslaw Pawlicki i heat 13 för att försöka rädda det som kunde räddas.

– Jag är jätteglad över det här. Jag har gått och väntat på att vi skulle få ihop det som lag i en hel tävling. På många håll gjorde vi en väldigt bra insats även mot Västervik, men det här laget är det starkaste laget som Indianerna kan ha. Full respekt för Rasmus Karlsson, men Bergé är heatledare i andradivisionen i Polen, säger Morgan Andersson och fortsätter:

– De toppar tre gånger och gör ett reservbyte och ändå är vi inte långt från bonusen.

Kan det kännas lite surt när ni är så nära bonusen?

– Nej, nej, nej. Det var mer förarna som pratade om det och därför blev Peter (Johansson) lite orolig och slängde in Pawlicki på bana ett för att säkra.

"Fick till ett underlag som passade"

Han var väldigt nöjd med den bana man fick till i afton, vilket även flera förare hyllade efteråt.

– Banan var extremt bra och det blev bra racing. Vi fick till ett underlag som passade laget.

Många förtjänade förstås att hyllas. Timo Lahti var inblandad i en otäck krasch tidigt i matchen, men kom tillbaka ruskigt starkt.

– Jag blev lite orolig. Kan han hantera det? Sedan sätter han en av de snabbaste tiderna där och åker en femetta med Lyager (Andreas) i heat elva.

Tror du att den här insatsen sätter er i respekt hos andra lag?

– Det var en del lagledare från andra lag här i dag, så det var bra.

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"Riktigt bra insats"

Dackarna har nu fyra poäng och en extremt mycket bättre förarkvot ned till Rospiggarna i kampen om slutspelsplatsen.

– Plan a är 46 poäng i morgon. Klipper vi bonusen är vi hemma. Då kan Rospiggarna vinna, men de tar oss aldrig i förarkvoten. Men jag hoppas vi kan styra till det i Norrköping först.

Säsongens bästa insats är gjord. Hittills, vill Morgan Andersson tillägga.

– Det här var en riktigt bra insats. Alla gör det bra och vi har stabila danskar som vinner heat. Nu ska vi försöka göra det bra i Norrköping i morgon också.

Den enda förändringen som sker inför matchen mot Vargarna är att man byter broder van Dyck. Sammy ersätts av Avon.