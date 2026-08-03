Han vann båda reservheaten: "Det är mentaliteten"

Inför matchen pratades det mycket om Indianernas reserv Dimitri Bergé. Tomas H Jonasson slog till med dubbla heatsegrar i reservheaten. – Varje gång det är ett heat är det ingen som är bättre än mig. Det är min mentalitet, säger Jonasson efter 55-35-segern.

Ett av Indianernas drag i kvällens drabbning var att ha fransmannen Dimitri Bergé på reserven. Men Tomas H Jonasson fick han se sig slagen av i båda reservheaten.

Totalt blev det sju poäng på fyra heat för Jonasson, som hade en bra kväll på Skrotfrag Arena.

– Jag känner ju till Dimitri ganska väl. Jag har kört mot honom och han är en stabil grabb på cykeln, en frisk fläkt, men det är inget jag har tänkt på. Varje gång det är ett heat är det ingen som är bättre än mig. Det är min mentalitet, sedan vinner jag inte alla heat, men så tänker jag, säger Tomas H Jonasson.

När Patryk Dudek fanns med i startsjuan i derbyt mot Västervik gick det inte att få in Jonasson i laget. Han fick snällt följa matchen från depån.

– Så är det och vi har levt med de svenska speedwayreglerna i 20 år nu med snitt och golvtak. Hela snittsystemet är lite förvrängt tycker jag, men beslut som tas om vilket lag som ska köra är inte jag med i. Så länge det gynnar laget gör det inte mig något.

"Lite av ett ankare just"

Jonasson var förstås nöjd med både sin egen insats och laget som helhet mot Indianerna.

– Det var en viktig match för oss och för klubben inför slutspelet. Då är det extra skönt att göra bra ifrån sig på reserven. Jag tror inte många förväntat sig att vi skulle vinna med 20 poäng, men vi var bara överens om att mata på från start till slut. Alla gjorde det mer eller mindre. Vi har den där lagsammanhållningen och alla navigerar åt samma håll. Vi höll varandra om ryggen.

Dackarna har nu ett superläge att nå slutspel.

– Vi har fokus inför i morgon och att göra en bra match där först och främst. Slutspelet är det enda vi har som mål och sedan kan mycket hända i ett slutspel. Med den här inledningen Morgan (Andersson) fått vara med, med skador hit och dit, är han verkligen värd att få oss till slutspelet.

37-åringen från Vetlanda ville också hylla danske Matias Nielsen, som stod för 12+1 i segermatchen.

– Det är en trygghet, han är lite av ett ankare just nu. Han är inte bara snabb och duktig, han pushar i depån också. Det är viktigt och det blir en extraförare. Jag gillar det, väldigt mycket.