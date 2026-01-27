INSÄNDARE: Varför lyser julbelysningen fortfarande?

Anneli Jakobsson vänder sig mot att julbelysningen i Vimmerby fortfarande är tänd. Bilden är från ett tidigare tillfälle. Foto: Arkiv

Den 26 januari lyste julbelysningen i Vimmerby fortfarande på kvällen, och den 27 januari var den dessutom tänd mitt på dagen.

Även om belysningen består av energisnåla LED-lampor är det svårt att förstå varför den ska vara på dygnet runt så här långt efter att julen dansats ut.

I en tid då både kommuner och invånare uppmanas att tänka energismart känns det märkligt att låta juldekorationer stå och lysa utan uppenbar anledning. Det handlar inte bara om elförbrukning, utan också om signalvärde. Om vi förväntas vara sparsamma borde kommunen föregå med gott exempel.

Det är hög tid att släcka ner julen och visa att även små energibesparingar räknas.

Anneli Jakobsson, Storebro