SD: "Miljonbelopp i utköp – hur länge ska Vimmerbyborna betala notan?"

Sverigedemokraterna är inte nöjda med de kostsamma utköpen i kommunen.

Under de senaste åren har Vimmerby kommun vid flera tillfällen gjort uppgörelser där anställda köpts ut från sina tjänster. I flera fall har det handlat om betydande belopp som i slutändan betalas av kommunens skattebetalare.

Ett av de mest uppmärksammade exemplen gäller den tidigare kommundirektören Carolina Leijonram, vars anställningsavtal innehöll ett avgångsvederlag som kunde uppgå till omkring fem miljoner kronor.

På senare tid har även andra uppgörelser uppmärksammats, bland annat fallet där en lärare köpts ut för närmare två miljoner kronor.

Sammantaget handlar det om uppgörelser i betydande miljonbelopp som rapporterats offentligt.

Samtidigt är insynen ofta begränsad. Kommunen hänvisar återkommande till sekretess och detaljer kring uppgörelserna redovisas sällan öppet.

När information saknas uppstår lätt spekulationer och ryktesspridning. Det gynnar varken kommunen, de berörda personerna eller förtroendet för hur offentliga medel hanteras. Just därför är öppenhet och tydlig kommunikation viktig när stora summor av skattebetalarnas pengar används.

Ansvaret är hos den styrande majoriteten

När sådana uppgörelser återkommer och kostar kommunen stora summor är det rimligt att ställa frågor om hur situationerna uppstår och hur de hanteras.

Det politiska ansvaret för kommunens organisation och personalpolitik ligger ytterst hos den styrande majoriteten. Vimmerby kommun under lång tid haft Socialdemokraterna och Centerpartiet i en ledande roll i kommunstyret. Efter valet 2022 bildades en majoritet tillsammans med Vänsterpartiet.

När återkommande uppgörelser kostar kommunen miljonbelopp är det därför rimligt att diskutera hur personalpolitiken har fungerat under dessa år. Det är trots allt kommunens invånare som i slutändan betalar notan.

Därför är det också rimligt att förvänta sig tydlighet och transparens kring hur sådana beslut fattas. Varje krona som går till kostsamma uppgörelser är pengar som annars hade kunnat användas i kommunens verksamheter, i skolan, äldreomsorgen eller andra delar av välfärden.

Inför valet 2026 vill Sverigedemokraterna se en annan inriktning i Vimmerby kommun. Skattebetalarnas pengar ska hanteras med större ansvar och användas där de gör störst nytta för kommunens invånare.

Vimmerbyborna förtjänar en kommun där resurserna går till välfärden, inte till återkommande kostsamma uppgörelser.

Sverigedemokraterna Vimmerby

Kommunfullmäktigegruppen