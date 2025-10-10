FEM PUNKTER: Det borde ha varit avgjort efter två perioder

Paussnacket

Vad sa Eric Karlsson till spelarna i omklädningsrummet efter den första perioden? VH gjorde inte bara mål efter 14 sekunder i period två. De flög fram på isen och körde över Nybro fullständigt. Fart, frenesi, tacklingar och mängder av målchanser. Vimmerby Hockey visade upp hela registret och kunde (borde) haft en betydligt större ledning än 1-0 efter perioden.



Väggen Eltonius

Vilken match han gör. Pontus Eltonius ser mer och mer ut som Vimmerby Hockeys bästa nyförvärv och stoppade precis allt Nybro försökte med. I tredje perioden satte gästerna tidigt in en rejäl forcering och kvitteringen hängde i luften, men Eltonius var precis lika lugn och stabil i målet som tidigare. En matchvinnare. Det kommer bli tufft för Robin Christoffersson att konkurrera om förstaspaden när han är tillbaka från pappaledigheten.



Fornåå Svenssons frustration

Han är värvad som tilltänkt målkung och mot Nybro hade Fornåå Svensson flera fina lägen att hitta rätt. Inte minst när Arvid Caderoth serverade honom öppet mål i andra perioden, men skottet träffade inte mål. Kort därefter visade Fornåå Svensson tydligt sin frustration efter att ha protesterat mot ett domslut hela vägen in i båset och åkt på två minuter. En extremt onödig utvisning som bara inte får ske och Fornåå Svensson behöver hitta rätt fokus. Men han kommer till lägen och känslan är att det bara en tidsfråga innan det lossnar.



Ineffektiviteten

Det är en återkommande punkt, men oj vad Vimmerby Hockey fortsätter bränna målchanser. Den här matchen borde ha varit så gott som avgjord efter två perioder men istället är det bara ett mål som skiljer. Det är lite signifikativt att det är en back i Arvid Hurtig som kliver fram och pangar upp VH:s första mål i krysset, en back i Nick Bochen som sätter andra – och en back i William Alftberg som sätter tredje. Men det kommer bli tufft om varje trepoängare sitter så här hårt inne. De offensiva spelare behöver sätta chanserna.



Bättre, Gengenbach

Mot Björklöven bänkades kanadensaren tidigt och till matchen mot Nybro var han nedflyttad i andrakedjan. Och nog visade Gengenbach upp bättre offensiva intentioner än tidigare. Han serverade Kevin Wennström öppet mål, höll på att sätta ett konstmål med klubban mellan benen i powerplay och såg överlag betydligt rappare ut än tidigare. Även om det inte direkt sprakade om forwarden visade han upp lovande tendenser som kan bli guld värda för VH.