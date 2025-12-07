Karlsson efter tappet i länsderbyt: "Vi blir passiva"

Jakten på första segern i Nybro på fyra år slutade med en ny förlust. Vimmerby Hockey tappade 1–0 till 1–4 i tredje perioden. – Den är tung, jävligt tung, säger tränaren Eric Karlsson i katakomberna i Liljas Arena.

Vimmerby Hockey svarade för en vass första period och en stabil andra period och var i ledning med 1–0 inför den tredje och avgörande perioden i Liljas Arena.

– Jag tycker att vi är ruggigt bra i första perioden och kör över Nybro fullständigt i alla avseenden. Vi behöver ta betalt i en sån period. Andra är en stabil period. De har lite mer tryck, men de skapar egentligen inga målchanser överhuvudtaget, säger Eric Karlsson.

"Vi blir passiva"

Efter en mållös första halva av tredje perioden skapade Nybro tryck mot VH-kassen i några minuter och fick utdelning när Hugo Gabrielson hittade luckan över Pontus Eltonius högra axel och utjämnade till 1–1. Nybro fullbordade vändningen med 2–1 som kom några minuter senare och vann till slut med 4–1.

– I tredje perioden får de lite momentum och tryck, men jag tycker inte att de skapar några målchanser innan 1–1-målet. Min bild kan vara fel, men jag tycker att vi blir passiva, säger Eric Karlsson.

Känslan är att de får några längre anfall och trycker tillbaka er?

– Vi pratade efter de två första perioderna om att vi behöver bli mer konsekventa och disciplinerade med pucken för att vi föder dem med en del pucktapp i de två första perioderna. Det är egentligen det enda de har. Det blir som att vi ger bort momentumet fullständigt samtidigt som de steppar upp och får hugg på det. Jag tycker inte att de skapar speciellt mycket, men jag vet inte. Det kanske de gör. De får 1–1 och 2–1 ganska snabbt. Vi lyfter upp det, går för det och har några chanser som är lika bra som deras chanser. Det är surt att det blir förlust.

VH drog efter 3–1-målet på sig ett lagstraff och släppte in 4–1 med en spelare på utvisningsbänken.

– Jag upplever att det är en solklar slashing innan de lägger in den i öppet mål. Oavsett om det är det eller inte så behöver jag hålla ett bättre lugn. Den är på mig och domaren tar den på mig. Det är inte okej oavsett vad det står. Det är dåligt av mig och jag måste kunna hålla den kylan.

Annons:

"Behöver hitta en väg med att kunna vara rejäla"

Vimmerby väntade med att ta timeout till att det återstod två minuter och att de skulle satsa på att ta ut målvakten i kvitteringsjakten. Det blev ingen tagen timeout när Nybro tryckte på som mest innan kvitteringen.

– Vi ger feedback och samlar ihop gänget i båset och vill spara timeouten till slutet av matchen. Nu senast hade vi redan gjort det – samlat, pratat och jag tar den precis innan powerbreaket. På så sätt är det en väldigt dålig timeout, men vi gör 3–0 och då tycker alla att den är jättebra. Nu har vi ett läge där vi tyckte att vi skulle samla ihop och vi visste vad vi skulle göra. Ibland kan timeouten skapa en panik och ge dem en känsla av att ”nu har vi dem”. Vi valde att inte göra det. Det kunde ha blivit annorlunda om vi hade tagit den, men det är svårt att säga.

Att göra bättre ifrån sig i tredje perioden är något som Vimmerby jobbar med.

– Första är sjukt bra, andra är stabil och sista är vi såklart inte nöjda med. Vi behöver hitta en väg med att kunna vara rejäla och inte föda dem med pucktapp samtidigt som vi fortsätter spela. Det är en utmaning vi har och vi tränare får titta på hur vi kan nå ut bättre till laget härnäst.

Tendensen med att VH backar hem och blir passiva i ledning vill Eric Karlsson ändra på.

– Jag hade inte den känslan och jag tror inte att killarna har den känslan heller, men jag tycker att det såg ut så. Ett mål i hockey är absolut ingenting. Jag tycker att vi har fullt så goda chanser i tredje perioden även om de har trycket. Det är klart att vi behöver ta bättre betalt på det vi skapar i en sån här match.

"Bättre hockeylag än Nybro"

Vimmerby har mött Nybro tre gånger den här säsongen och det har resulterat i en hemmavinst och två bortaförluster.

– Det är jättefrustrerande att Nybro får vinna den här matchen. Spel fem mot fem är vi ett bättre hockeylag än Nybro och det har i varit i alla matcher som vi har spelat. Ändå står de här med sex poäng och vi står här med tre poäng.

Vimmerby spelar två matcher nästa vecka – Almtuna borta på onsdag och Mora hemma på fredag.

– Vi tar lärdom, tar ledigt i morgon, samlas på tisdag och får jobba framåt.