FEM PUNKTER: Uselt powerplay – men en sanslöst stark poäng

Vimmerby Hockey tog en mycket stark poäng borta mot Modo efter att ha förlorat i förlängning. Här är Rickard Johnstons analys efter matchen.

Mörnsjös superform

Mål mot Västerås, AIK, Almtuna, Björklöven och Modo. Poäng i sex raka matcher. Johan Mörnsjö är i kanonslag. Den snabbe och enormt starke (kolla låren!) forwarden har varit bra hela säsongen och har lyft nivån ytterligare de senaste omgångarna. Dessutom jobbar han minst lika hårt i egen zon. I andra perioden släppte Pontus Eltonius en retur och pucken låg helt fri framför det öppna målet. Vem som var först dit och på egen hand stoppade Modo från att kvittera den gången? Johan Mörnsjö, förstås. Gissningsvis jobbar Pelle Johansson för att förlänga kontraktet och det vore guld värt för VH. Säsongens överlägset bästa nyförvärv tillsammans med Eltonius.

Uppoffrande försvarsspel – igen

Vimmerby Hockey har en minimal spelarbudget i jämförelse med stjärnspäckade Modo, men oj vilket hjärta och vilken arbetsmoral det finns hos spelarna. De täcker ytor, kämpar för varandra och ger aldrig upp. Unga mitt-i-säsongen-värvningarna Hugo Lejon och Hugo Orrsten har anammat mentaliteten till fullo och täckte skott på ett uppoffrande sätt mot Modo. Det såg oroväckande ut när Orrsten tvingades ledas av isen efter ytterligare ett täckt skott och det var skönt att se honom tillbaka i spel i tredje perioden. Arvid Hurtig förtjänar också ett omnämnande på samma tema. Backen klev fram med enorma blockeringar flera gånger om när Modo pressade på för ett avgörande.

Chockstarten

Vimmerby Hockey var inte alls vaket från start i första perioden mot Modo och hade 0-8 i skott efter bara ett par minuter. Skulle det se likadant ut i början av andra? Inte direkt. Anton Carlsson skickade in kvitteringen efter 17 sekunder och när bara minuten var spelad hade VH vänt på steken genom Johan Mörnsjö. Två fina hockeymål där chanserna uppstod tack vare hög press (1-1) och trafik framför kassen (1-2). Filip Fornåå Svensson har fått ta emot en hel del kritik för sina prestationer den senaste tiden, men passningen till Anton Carlssons 1-1 höll högsta klass.

Vad är det som händer x2?

Att släppa in ett mål i powerplay kan hända då och då för vilket lag som helst. Ett skott i täck, en misslyckad passning vid blålinjen och kontringslägen kan uppstå. Men det här? Obegripligt. Det syntes lång väg att ingen VH-spelare skulle vara först på den löst dumpade pucken, ändå släpptes mitten helt och hållet vilket gav Sebastian Ohlsson öppen gata och 1-0 i boxplay. Det får bara inte slarvas på det här sättet i eget powerplay. Mot Björklöven senast var det Anton Carlsson som tappade pucken, nu var det hela formationen som tappade huvudet. Som om inte det var nog bjöd Hugo Lejon Modo på ett nytt friläge i boxplay i slutminuterna av ordinarie tid. Det var inte bara att VH knappt skapade en enda chans framåt på åtta minuter i powerplay – de bjöd dessutom på två(!) rena frilägen. Pontus Eltonius förtjänar något extra i bussen hem för den sista räddningen.

Andrum i bottenstriden

VH tog totalt tre poäng under norrturnén och poäng både mot Björklöven och Modo. Förstår ni hur sanslöst starkt det är? När varje poäng kan få enorm betydelse i kampen om att undvika negativt kval är det så otroligt imponerande att se hur Vimmerby Hockey levererar sådana här insatser mot topplagen. Samtidigt har Troja-Ljungby och Västerås kammat noll i sina två matcher och plötsligt har läget i botten ljusnat ordentligt.