Ordföranden efter dödsfallet: "Givetvis mycket tragiskt"

Under helgen var det dags för den populära folkracetävlingen Höstracet i Vimmerby. Men festen kom av sig under söndagen, efter att en död person anträffats i Gnagaredalen under söndagsmorgonen. Ambulans, räddningstjänst och polis blev samtliga tillkallade.

Det rörde sig inte om någon förare eller funktionär.

– Här var personen som publik och man var inte delaktig i tävlingen. Det som har hänt är hemskt och givetvis mycket tragiskt för alla som blivit drabbade och jag tänker inte minst på dennes familj. Vi vet inte mer än någon annan eftersom det rörde sig om ett sjukdomsfall, säger Roger Karlsson, ordförande i Vimmerby MS.

Efter en diskussion valde man att genomföra söndagens tävling.

– Tävlingsledningen och domaren tog det beslutet efter att ha pratat med polisen. Man hade en diskussion och vi beslutade att köra. I ett sådant här läge är det alltid svårt att säga hur man ska ställa sig. Som tur är så är man sällan inblandad i det.

"Tung stämning"

Roger Karlsson anser att det var rätt beslut att fullfölja tävlingen.

– Domaren och tävlingsledningen tog det beslutet, men jag tycker det var rätt i efterhand. Det är en jättesvår fråga, men så hanterade vi det. Jag känner inte att man kunde agerat annorlunda. Vi gjorde vad vi kunde och det är alltid svårt att agera i den här typen av situationer.

Det som hände lade emellertid sordin över tävlingen.

– Det blev en tung stämning såklart. Det är hemskt och tragiskt.

Personen som anträffades död var inte knuten till Vimmerby MS.