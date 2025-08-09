Kommunen får jaga ny säkerhetssamordnare – han lämnar för nytt uppdrag

I många år har Håkan Westerback varit säkerhetssamordnare i Vimmerby kommun. Nu går han vidare till ett nytt jobb – i Jönköping. – Det är ett vemod i att lämna kommunen, säger han.

Efter semestern väntar en ny utmaning för Håkan Westerback. I väldigt många år har han varit kommunens säkerhetssamordnare och de senaste åren även säkerhetsskyddschef.

Som säkerhetssamordnare har han bland annat jobbat med hot och våld mot förtroendevalda, men i princip allt som rört säkerheten inom kommunen.

Nu ska han bli nytt ledningsbefäl på räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping.

– Att jag byter jobb handlar om personlig utveckling. Jag har varit i Vimmerby kommun i nio och ett halvt år. Jag har alltid varit intresserad av den här typen av tjänst jag nu har fått. När tjänsten kom ut så bestämde jag mig för att söka den. Jag har en kompis som jobbar där och som berättat att det är en bra arbetsplats. Så det handlar om att jag ville se något nytt innan jag blir för gammal för det. Det är inget annat som ligger bakom än min egen personliga utveckling, berättar Håkan Westerback.

Ska du pendla?

– Ja, det kommer jag att göra. Jag kommer vara kvar i hockeyn här i Vimmerby också. September kommer bli en tuff månad och resten av året blir nog lite halvstökigt. Jag är tjänstledig året ut från Vimmerby kommun.

Vad ska du göra på ditt nya jobb?

– SOS och räddningstjänsten sitter ihop där och jag är van vid ledning av räddningstjänst. Jag kommer jobba operativt här med och det känns spännande.

"Vill inte sätta kommunen i skiten"

Även att Håkan Westerback är tjänstledig och påbörjar sitt nya jobb i höst, så kommer han inte släppa kommunen under den första perioden heller.

– Jag vill inte sätta kommunen i skiten och kommer hjälpa till under tiden det tar att rekrytera en ny. Det skulle kunna ta en tid och därför är jag kvar året ut för att inte sätta kommunen i sjön. Jag har noll agg och vill hjälpa till med en smidig övergång. Det kan bli en intensiv höst, men det är bäst för alla parter.

De senaste åren har krisberedskapen plockats bort från hans jobb.

– Jag har varit säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef också, så det har varit väldigt tudelat med olika lagstiftningar. Nu har jag helt fokuserat på interna säkerheten i kommunen och säkerhetsskyddet. Hot och våld-biten är lite speciell. Det är alltid brandkårsutryckning när medarbetare är hotade eller så.

Att lämna jobbet på Vimmerby kommun tar dock emot en aning.

– Det finns ett vemod i att lämna kommunen när man varit så länge. Jag har trivts bra och har känt att jag gör nytta för medborgarna i kommunen. Det har inte varit ett lätt beslut att ta, men ibland får man vara lite självisk.

"Får chansen till här"

Den 1 september tillträder han alltså sitt nya jobb.

– Men när jag är ledig i Jönköping kommer jag även vara behjälplig även här under resten av året. Det har skett en stor utveckling inom säkerhetsbiten mot kraven som ställts på kommunal nivå. Där har det verkligen blivit en utveckling, men jag vill testa på att jobba mer med ledning och räddningstjänst för att vidga min kompetens inom andra delar och det får jag chansen till här.