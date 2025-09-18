Säkerhetssamordnaren dementerar uppgifter: "Tveksamt lagligt"

Åtta av elva som nekats anställning i Hultsfred efter deras bakgrundskontroll har anställts i Vimmerby. Det var Niklas Gustafssons (M) utspel imorse. Något som kommunens tidigare säkerhetssamordnare Håkan Westerback dementerar.

Niklas Gustafsson (M) är starkt kritisk till att Vimmerby kommun inte gjort som Hultsfreds kommun och infört bakgrundskontroller.

– Det är mycket anmärkningsvärt. När det gäller äldreomsorgen begär vi inte ut registerutdrag. Det sker när det gäller barn och inom LSS, men inte inom äldreomsorgen. Hade vi genomfört bakgrundskontroller hade vi kunnat fånga upp de här fallen som har blivit, sa Niklas Gustafsson (M) i den HÄR intervjun.

Hultsfreds kommun har infört bakgrundskontroller sedan tidigare.

– Åtta av de elva som har nekats i Hultsfred har anställts av Vimmerby kommun. Det är katastrof.

Hur har du fått den uppgiften?

– Den har jag fått av vår säkerhetssamordnare på ett möte. Det är det som är problemet med det här. När en kommun i närområdet skärper kraven får vi problemen till oss, sa Niklas Gustafsson.

"Tveksamt lagligt"

Det här är uppgifter som kommunens tidigare säkerhetssamordnare, Håkan Westerback, inte vill kännas vid och som han nu dementerar.

"Jag har bara sagt att elva har nekats tjänst i Hultsfred och att vi kan ha några av dem anställda hos oss. Så där har han nog missuppfattat mig när han säger att jag sagt att åtta jobbar hos oss. Vi sitter ju inte och jämför personnummer mellan kommunerna. Det vore inte bra, tveksamt lagligt sätt att jobba på. Så på individnivå kan vi aldrig veta vem som sökt och om de nekats tjänst eller inte i annan kommun", skriver Håkan Westerback i en kommentar till vår tidning.

Du vet inte hur många av de elva som fått jobb här eller är det en uppgift du inte vill lämna ut?

"Jag vet inte hur många av de elva som kan tänkas jobba hos oss. Jag har ingen uppgift om vilka som nekats tjänst i Hultsfred. Vi kan som sagt inte dela sådana personuppgifter mellan oss".

Vad tänker du om att han går ut med detta?

"Att han går ut med det har jag ingen åsikt om, jag tror han har missuppfattat mig bara när jag drog informationen och vill bara förtydliga för medborgarna att vi inte delar uppgifter på det sättet mellan oss i kommunerna".