Tidigare polis blir ny chef i Vimmerby kommun: "Stark person"

I slutet av sommaren berättade vår tidning att Håkan Westerback skulle gå vidare till nya utmaningar. Nu har kommunen hittat hans efterträdare som säkerhetssamordnare.

Det var i början av augusti som vår tidning kunde berätta att Håkan Westerback, som i många år varit kommunens säkerhetssamordnare och säkerhetsskyddschef, skulle gå vidare till nya uppdrag.

Han hade tackat ja till en tjänst som ledningsbefäl på räddningstjänstens ledningscentral i Jönköping.

– Att jag byter jobb handlar om personlig utveckling. Jag har varit i Vimmerby kommun i nio och ett halvt år. Jag har alltid varit intresserad av den här typen av tjänst jag nu har fått. När tjänsten kom ut så bestämde jag mig för att söka den. Jag har en kompis som jobbar där och som berättat att det är en bra arbetsplats. Så det handlar om att jag ville se något nytt innan jag blir för gammal för det. Det är inget annat som ligger bakom än min egen personliga utveckling, berättade Håkan Westerback.

Under hela hösten och vintern har han hjälpt till i kommunen och därför har det dröjt en stund med rekryteringen av hans efterträdare. Henrik Uveborn har också agerat biträdande säkerhetssamordnare under perioden.

Kommer från Västervik

Nu står det klart att kommunen hämtar sin nya säkerhetssamordnare från grannkommunen Västervik. Det är Maya Falk som fått jobbet och hon tillträder den 1 mars, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta.

Hon har de senaste åren varit bosocial samordnare på Bostadsbolaget i Västervik.

– Hon har redan nu jobbat lite på timmar, men börjar permanent den 1 mars, säger räddnings- och säkerhetschefen Peter Helge.

Vad gjorde att ni fastnade för henne?

– Dels har hon adekvat ubildning och har gått säkerhetssamordnarutbildningen. Hon har också en bakgrund som polis och utredare. Det är en stark person som kommer bidra mycket till Vimmerby tror jag. Hon kommer samarbeta med organisationer, myndigheter och även samarbeta internt i kommunen.

Ett 30-tal sökte jobbet

Närmare ett 30-tal personer sökte jobbet.

– Det har varit ett stort intresse, men ett fåtal hade det vi eftersökte. Vi gallrade ut en del tidigt som inte hade den tilltänkta kompetensen och kallade tre på intervju. Där var det tuff konkurrens, men vi fastnade för henne. Sedan ska hon tacka ja och hela den biten. Hon kommer pendla från Västervik där hon bor, men det är många som pendlar i dag så det är ingen farhåga. Hon var en bra kandidat.

Som säkerhetssamordnare jobbar man med i princip allt som rör säkerheten i kommunen. Ett valår blir det förstås stort fokus på hot och våld mot förtroendevalda.

– Det viktigaste för henne blir att sätta sig in i rollen. Svårigheten när man kommer utifrån är att börja knyta kontakter att samverka med. Hon har redan mycket av de här kontakterna eftersom hon jobbat på ett bostadsbolag och varit polis tidigare. Nu handlar det för henne om att samordna säkerhetsarbetet och stort fokus blir bland annat på valet 2026.

Håkan Westerback har dock kvar sin deltidsbrandmansanställning i kommunen.

– Det är jag glad för, säger Peter Helge.