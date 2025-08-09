Här är de största avtalsleverantörerna i din kommun

Här är de 20 största avtalsleverantörerna i din kommun. Foto: MostPhotos

De sex kommunerna Vimmerby, Västervik, Hultsfred, Oskarshamn, Högsby och Mönsterås samverkar kring vad som kallas "Upphandlingsenheten". Nu är årsrapporten gällande 2024 offentlig och det är bitvis mörk läsning. "Det bör fortsatt ses som ett alarmerande tecken på bristande konkurrens och ett allvarligt hot mot våra kommuners ekonomi även om mycket kan förklaras utifrån geografi så kvarstår utmaningen att för våra kommuner skapa sund konkurrens över tid", skriver man i rapporten.

Totalt sett minskade antalet genomförda upphandlingar från 179 stycken 2023 till 169 under 2024. Däremot ökade det uppskattade upphandlingsvärdet för de genomförda upphandlingarna kraftigt till 2,2 miljarder att jämföra med 1,4 miljarder för 2023.

Under fjolåret kom nya medarbetare successivt in i rollen som upphandlare och därmed kunde man markant minska beroendet av externa upphandlingskonsulter, skriver man i årsrapporten.

Upphandlingsenheten har en ambition att synas mer ute i kommuner framöver.

"Både kopplat till kommunernas verksamhet och till vårt lokala näringsliv", skriver man i rapporten.

"Finns anledning till oro"

Det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling varierade mellan 2019 och 2022 på mellan 2,7 och 3,5. Under 2024 var det 3,8 anbud i snitt jämfört med 3,2 för 2023.

Vid 41 procent av fallen var det fyra eller anbud, vid 22 procent tre anbud, vid 19 procent två anbud. Noll anbud var det vid fem procent av upphandlingarna. Av alla annonserade upphandlingar förra året avbröts elva procent utan att kontrakt tilldelades. Motsvarande siffra 2023 var 18 procent.

3,5 procent av alla upphandlingar överprövades, vilket kan jämföras med 2,7 procent 2023 och 4,2 procent 2022.

"Liknande slutsats som tidigare år och det är att upphandlingsenheten ligger under riket i snitt i olika jämförelser kopplat till antal anbud per upphandling. Det finns fortsatt anledning till oro. På en, trots allt, liten marknad som vår samverkan representerar kan ändringar ske snabbt. Det bör fortsatt ses som ett alarmerande tecken på bristande konkurrens och ett allvarligt hot mot våra kommuners ekonomi även om mycket kan förklaras utifrån geografi så kvarstår utmaningen att för våra kommuner skapa sund konkurrens över tid", skriver man i rapporten.

Ett flertal initiativ är planerade under det här året för att göra det mer attraktivt.

13 utöver en chef

Antal aktiva avtal 2024 var 1 632 stycken, vilket är markant fler än 1 485 som det var 2023. Flest finns i Västervik och Oskarshamn.

Enheten bestod i december av 13 medarbetare utöver chef. Det var en minskning med en upphandlare som gått i pension och 2025 inleddes med en vakans.

Nedan kan ni se de 20 största avtalsleverantörerna för de tre kommunerna i norra länet, Vimmerby, Hultsfred och Västervik, samt värdet på avtalen under året. Upphandlingsenhetens mål är att upphandla varor, tjänster och byggentreprenader på ett sådant sätt att kommuninvånarna, medarbetarna och övriga intressenters krav på offentlig service uppfylls till lägsta möjliga totalkostnad.