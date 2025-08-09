Här är de största avtalsleverantörerna i din kommun

Vimmerby kommun:
1) Ljungheden Construction AB – 22,6 miljoner kronor.
2) Martin & Servera Restauranghandel AB – 20,0 miljoner kronor.
3) Peab Asfalt AB – 9,7 miljoner kronor.
4) Västerviks kommun – 9,3 miljoner kronor.
5) Nybloms Pappers Aktiebolag – 6,0 miljoner kronor.
6) Kalmar kommun – 5,0 miljoner kronor.
7) Elajo El & Energiteknik AB – 4,3 miljoner kronor.
8) Avonova Hälsa AB – 2,7 miljoner kronor.
9) Luftteknik i Tjust AB – 2,7 miljoner kronor.
10) Samhall Aktiebolag – 2,5 miljoner kronor.
11) SOS Alarm Sverige Aktiebolag – 2,4 miljoner kronor.
12) Värme & Sanitet Agne Palmér Aktiebolag – 2,4 miljoner kronor.
13) Kennmarks Elfix AB – 2,2 miljoner kronor.
14) Fagerströms Maskin Aktiebolag – 2,1 miljoner kronor.
15) Vimmerby Turistbyrå ekonomisk förening – 1,9 miljoner kronor.
16) GDL Anläggning & Miljö AB – 1,8 miljoner kronor.
17) Läromedia Bokhandel Örebro Aktiebolag – 1,7 miljoner kronor.
18) Onemed Sverige AB – 1,7 miljoner kronor.
19) Arbetscoachning AB – 1,7 miljoner kronor.
20) Svevia AB – 1,7 miljoner kronor.
Hultsfreds kommun:
1) Östra Smålands Kommunalteknikförbund – 71,1 miljoner kronor.
2) Martin & Servera Restauranghandel AB – 13,6 miljoner kronor.
3) Atea Sverige AB – 10,7 miljoner kronor.
4) Additivt Teknikcenter i Hultsfred AB – 6,8 miljoner kronor.
5) Dynacon Construction Kalmar AB – 5,3 miljoner kronor.
6) Kalmar kommun – 5,2 miljoner kronor.
7) Målilla Transport Aktiebolag – 4,8 miljoner kronor.
8) JLB Mark & Asfalt – 4,1 miljoner kronor.
9) Vattenfall Services Nordic AB – 3,7 miljoner kronor.
10) Nybloms Pappers Aktiebolag – 3,4 miljoner kronor.
11) Ternstedt Invent – 3,0 miljoner kronor.
12) Bygg-Kjells AB – 2,6 miljoner kronor.
13) Sensio Care AB – 1,9 miljoner kronor.
14) SOS Alarm Sverige Aktiebolag – 1,9 miljoner kronor.
15) Elajo El & Energiteknik AB – 1,8 miljoner kronor.
16) Visma PubliTech AB – 1,7 miljoner kronor.
17) Interspiro AB – 1,5 miljoner kronor.
18) Läromedia Bokhandel Örebro Aktiebolag – 1,5 miljoner kronor.
19) Hultsfreds Värme & Sanitet Expertrör Aktiebolag – 1,4 miljoner kronor.
20) Advania Sverige AB – 1,4 miljoner kronor.
Västerviks kommun:
1) Skandikon Administration Aktiebolag – 145 miljoner kronor.
2) Kanonaden Entreprenad AB – 109 miljoner kronor.
3) Martin & Servera Restauranghandel AB – 43,7 miljoner kronor.
4) Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge – 22,2 miljoner kronor.
5) JLB Mark & Asfalt – 21,6 miljoner kronor.
6) Hallens Buss Aktiebolag – 19,9 miljoner kronor.
7) Söderberg & Partners Insurance Consulting AB – 16,8 miljoner kronor.
8) Nordea Finans Sverige AB – 14,8 miljoner kronor.
9) Kalmar kommun – 13,8 miljoner kronor.
10) Västervik Framåt Aktiebolag – 12,7 miljoner kronor.
11) Atea Sverige AB – 11,2 miljoner kronor.
12) Advania Sverige AB – 10,8 miljoner kronor.
13) ISS Facility Services AB – 10,6 miljoner kronor.
14) Samhall Aktiebolag – 9,4 miljoner kronor.
15) Nybloms Pappers Aktiebolag – 8,9 miljoner kronor.
16) Stegeholmshälsan Aktiebolag – 7,5 miljoner kronor.
17) OK-Q8 AB – 6,6 miljoner kronor.
18) Exiso AB – 6,1 miljoner kronor.
19) Telia Cygate AB - 6,1 miljoner kronor.
20) Förenade Service i Sverige AB – 5,8 miljoner kronor.
Fotnot: Flera avtal är dock gemensamma för fler än en kommun genom Inköpscentralen.