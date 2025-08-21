GIGANTISK SOLPARK PLANERAS STRAX UTANFÖR VIMMERBY

Här, från Borstingens östra strand, över vägen mellan Långbrössle och Alsta och till gamla vägen till Frödinge, planeras den drygt 100 hektar stora solparken att anläggas. Samrådskretsen sträcker sig 500 meter från utredningsområdet (den yttre prickade linjen) och har utökats så att fastighetsägarna på Borstingens västra strand i Perstorp också ska få säga sitt. Foto: Novar

En drygt 100 hektar stor solpark planeras att byggas utanför Vimmerby. Solparken är tänkt som en kombination av solkraft och batterilagring, men när den kommer vara färdigbyggd är ännu oklart. I ett yttrande oroar sig dock närboende för etableringen.

Lite grovt kan man säga att ytan som planeras för Solparken Marielund, som arbetsnamnet är hos utvecklaren Novar, är 200 fotbollsplaner stor – ungefär en halv kilometer bred och två kilometer lång. Totalt handlar det om 106 hektar beläget cirka 3,5 kilometer nordöst om Vimmerby.

Området som man har ansökt hos länsstyrelsen om sträcker sig från östra sidan av sjön Borstingen, över vägen som går från Långbrössle till Alsta och fram till fastigheten Nyborg på den gamla vägen till Frödinge, den så kallade Gunnekullavägen.

– 106 hektar är vad vi har ansökt om till länsstyrelsen, men sedan kommer det alltid dyka upp områden som måste exkluderas. I ansökan berättar vi vad vi tänkt oss, men det kommer krympa, säger Jenny Alvstråle som är affärsutvecklare på företaget Novar, som är relativt nyetablerat i Sverige med flera projekt men exempelvis är Nederländernas största utvecklare av solparker.

Investering på 800 miljoner

Troligare är att anläggningen utanför Vimmerby kommer landa på kanske 80-90 hektar till slut, vilket i sig är en enorm park.

– Ja, det är en stor park, men vi måste upp i så stora ytor eftersom anslutningarna är så pass dyra. Beroende på hur man bygger så skulle jag tro att anläggningens kapaciteten kanske kommer ligga runt 70 MWp och att den kommer producera drygt 85 GWh per år. Men det är inget som är hugget i sten. Solparken kommer inte vara klar ännu på några år, och man vet inte hur tekniken ser ut då och hur effekten på panelerna är, säger Jenny Alvstråle.

För att förstå parkens kapacitet kan man jämföra den med den anläggning som precis håller på att tas i bruk på Hultsfreds flygfält, och som kommer vara Sveriges största. Då är den som planeras utanför Vimmerby bara något mindre – både i yta och sett till kapacitet. Produktionen motsvarar elförsörjningen till ungefär 15 000 hushåll.

Novar kalkylerar med en total investering på mellan 600 och 800 miljoner kronor. Hur stor del av investeringen som kommer det lokala näringslivet till del är givetvis högst oklart så här tidigt.

– Det är svårt att säga något om lokala jobb när etableringen ännu är så här pass långt bort i tid, och vi har ännu inte börjat förhandla om vem som ska bygga. Att vara mer specifik rent tidsmässigt är svårt, där är det elanslutningen som är den springande punkten, men vi har skickat in till Eon och berättat att vi vill ansluta, berättar Alvstråle.

”Vi fann varandra”

Att man fastnade för just det nu aktuella markområdet har flera förklaringar.

– Det har låg skuggpåverkan och erbjuder en effektiv layout med integrerade skuggkorridorer. Genom att även planera för batterilagring inom området kan elproduktionen bli mer flexibel och bidra till ett stabilare energisystem. Vi har tittat på avskilda platser som stör så lite som möjligt, berättar Jenny Alvstråle.

En annan anledning var att det här fanns tre markägare som var villiga att arrendera ut marken.

– Man kan säga att vi fann varandra. Vi är en elproducent som tecknar arrendeavtal och sedan äger och driver våra egna parker. Vi vill själva löpa linan ut och ta helhetsansvaret. Vi sjösätter inte solparker till vilket pris som helst, utan det ska vara vettiga projekt med så lite inskränkning som möjligt för närboende och på naturen, berättar Alvstråle.

Närboende i Perstorp oroar sig bland annat för den visuella påverkan. Vad säger du till dem?

– Deras synpunkter är jätteviktiga och vi tar verkligen med oss dem. Av den anledningen kommer vi exempelvis inte gå så långt ner mot sjön, utan skapa en rejält skyddande trädbarriär. I och med att sjön ligger i väster så är det heller inga problem sett till projektet att behålla skogen där.

Oroade grannar

I förra veckan höll Perstorp vägsamfällighet årsmöte, och då dök frågan om den planerade solparken upp. Ett yttrande över undersökningssamråd författades, skrevs under av ett 20-tal fastighetsägare och skickades till Novar samt till konsultföretaget Renewable Sweden AB.

I grunden menar man att man är positiva till satsningar på förnybar energi, men man oroar sig för hur naturmiljön, friluftslivet och boendemiljön kommer att påverkas av etableringen. Man lämnade också förslag och önskemål i form av följande sju punkter:

Att en fördjupad naturvärdesinventering genomförs.

Att projektets påverkan på friluftsliv och rekreation förtydligas.

Att en landskapsanalys med visualiseringar från sjön Borstingen och andra berörda platser tas fram.

Att en hydrologisk utredning genomförs för att säkerställa att avrinning och vattenkvalitet i sjön Borstingen inte försämras.

Att en skyddande trädbarriär mot sjön med upp till 150 meters bredd lämnas kvar kring känsliga områden.

Att kompensationsåtgärder övervägs om projektet drivs vidare.

Att ett informationsmöte på lokal ort arrangeras innan nästa steg i processen.

Kräver kompletterande utredningar

Anneli Eklöf är ordförande för Perstorp vägsamfällighet och hon berättar att den information som de närboende har fått kom i ett brev i juni.

– Det var egentligen bara ett formellt brev som informerad om att vi nu gavs möjlighet att delta i den pågående samrådsprocessen genom att yttra oss skriftligt om verksamhetens omfattning, utformning och miljöeffekter, säger hon.

Yttrandena, tillsammans med samrådsunderlaget, kommer sedan att ligga till grund för länsstyrelsens bedömning.

I sitt yttrande skriver man bland annat att det aktuella området idag är en värdefull resurs för närboende och invånare i Vimmerby, med höga naturvärden, rekreationsmöjligheter och en välbevarad landskapsbild. Särskild oro finns kring påverkan på sjön Borstingen, som används för fiske och bad året runt vid Apollostugan, och som är omgiven av både permanentboende och fritidshus.

– Vi menar att projektet kräver omfattande kompletterande utredningar och tydliga skyddsåtgärder innan det kan gå vidare, säger Anneli Eklöf.

Kommunen ovetande

Vimmerby kommuns utvecklingschef Egon Karlsson gläds så klart åt den planerade investeringen. Dock kände han inte till den innan vi berättade det för honom under torsdagen.

– Nej, det var helt nytt för mig och säkert för de flesta andra också. Vi pratar ibland med utvecklare av solcellsparker, men detta var en stor nyhet. Förmodligen har Novar och markägarna löst detta själva, och man har då inte sett ett behov av hjälp från kommunen så här inledningsvis. Tillståndshanteringen sköts ju av länsstyrelsen och anslutningarna av kraftbolaget, så inte heller där är vi inblandade, säger Egon Karlsson.

– Men visst är investeringar i vår kommun alltid positiva. Nu får Novar, länsstyrelsen och kraftbolaget moderera detta så att det blir bra för alla inblandade parter.