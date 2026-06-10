Jonasson het igen – hyllade banpersonalen: "Gör ett dunderwunderarbete"

Tomas H Jonasson var en av förarna som hanterade banan bäst efter regnet. Foto: Ossian Mathiasson

Tomas H Jonasson har fått en riktigt fin säsongsstart. Mot Piraterna blev det 10+1 och han var en av förarna som bäst hanterade förutsättningarna efter regnpausen. – Det blir roligt när det inte är så lätthanterligt, säger han efter 55-34-segern.

Regnet stökade till det under tisdagskvällen när Dackarna mötte Piraterna. En del förare kunde inte längre köra speedway och lika jobbigt blev det för stora delar av publiken.

En som dock såg ut att trivas som fisken i vattnet var Tomas H Jonasson. Svensken, som är uppe på ordinarie, körde in 10+1 och nollade endast i nomineringsheatet.

– Hade jag fått poäng med mig i sista hade jag varit tvärnöjd. Jag trodde det skulle gå att åka fortare, så vi gjorde en förändring. Det slog fel. Nu går man och funderar på varför. "Pölsa" (Mattias Persson) och jag är ett bra team och vi jobbar bra ihop, men här slog det tillbaka.

Succéstarten hittills för honom personligen ger han många andra beröm för.

– Dackarna är en bra klubb och jag får mycket stöttning. Jag har tagit åt mig av Morgan (Andersson) som har bred erfarenhet, och då inte bara av att bygga bana, utan även inställningar och hela den biten, säger han.

Efter regnet var Jonasson het och lade inte direkt några fingrar emellan trots att banan skiftade viss karaktär.

– Det blir roligt när det inte är så lätthanterligt. Man får gräva djupt för att hitta mindset och setup. Sedan ska det funka runt omkring för alla.

Men du var en av förarna som hanterade det allra bäst?

– Jag hade inga problem med det. Banan var bra. När det regnade i går så tänkte man att "nu är det kört", men så går banpersonalen ut och gör ett "dunderwunderarbete" med den och trollar bort allt regn. Banan hann ruggas upp lite innan jag gick ut, så det mest slippriga hade försvunnit.

"Bara ut och köra"

Jonassons inställning är att man inte kan gå ut och se problemen.

– Det går inte att tänka att här är det halt och här är det inte halt. Man får bara gå ut och köra. Morgan brukar säga att man får gå ut och köra smart när banan blir annorlunda och jag tog med mig det.

Hans lag fick med sig oerhört viktiga poäng i den här måstematchen. Dock mot ett oerhört blekt Piraterna ska sägas, vars kräftgång bara fortsätter.

– Det var jätteviktiga poäng. Morgan har präntat in det ordentligt, att det är vinna eller försvinna-matcher nu och jag tycker att vi ska köra vidare på det. Varje match är vinna eller försvinna. Jag kan inte tänka mig arbetet han lagt ned på att få ihop det här laget inför matcherna som kommer. De är oerhört viktiga och nu ska vi bara fortsätta.