FBSK visade klass efter paus – vann stort

Det blev två nya mål för Louise Andersson när FBSK vann stort.
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Robin Blombergs lag fick fart på offensiven, hotade ideligen i djupled och gick ifrån till 5-1. Louise Andersson gjorde två mål. Amanda Sundberg, Linnea Kratz och Anna Danielsson delade på övriga.
– Första är inte dålig, men vi är lite stillastående och passiva. Vi har chanser för att göra fler än ett mål, men höjer oss avsevärt i andra och blir lite mer framåtlutade. Vi tar mer löpningar och börjar jobba bakom deras backlinje. Vi har en förmåga ibland att använda djupet och det gör vi riktigt bra i andra, säger Blomberg som hyllar mittfältaren Ebba Sandh med en referens som inte andas 2026.
– Hon påminde om Tobias Linderoth i sina bästa dagar. En central mittfältare som inte sätter en fot fel.
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