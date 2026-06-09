09 juni 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

FBSK visade klass efter paus – vann stort

Det blev två nya mål för Louise Andersson när FBSK vann stort. Foto: Arkivbild

FBSK visade klass efter paus – vann stort

FOTBOLL 09 juni 2026 22.41

Frödinge/Brantestad hade vissa problem med Oskarshamn/Rödsle före paus. I andra fick hemmalaget smaka på andra bullar.

Annons:

Robin Blombergs lag fick fart på offensiven, hotade ideligen i djupled och gick ifrån till 5-1. Louise Andersson gjorde två mål. Amanda Sundberg, Linnea Kratz och Anna Danielsson delade på övriga.

– Första är inte dålig, men vi är lite stillastående och passiva. Vi har chanser för att göra fler än ett mål, men höjer oss avsevärt i andra och blir lite mer framåtlutade. Vi tar mer löpningar och börjar jobba bakom deras backlinje. Vi har en förmåga ibland att använda djupet och det gör vi riktigt bra i andra, säger Blomberg som hyllar mittfältaren Ebba Sandh med en referens som inte andas 2026.

– Hon påminde om Tobias Linderoth i sina bästa dagar. En central mittfältare som inte sätter en fot fel.

Tabellen finns här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Hebe fick oväntat svårt med FBSK – ”De var bra”
Annas läckra frispark säkrade segern för FBSK
Kanonmatch av FBSK – hon gjorde fem mål
Möttes igen – då kryssade FBSK och SIF
Södra Vi vann stort mot FBSK – han gjorde drömmål

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt