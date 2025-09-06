Gänget springer Tjejmilen för Lotta och ALS-forskningen i dag

Vimmerbybon Lotta Gustafsson gick bort i ALS i mars. I dag springer hennes familj och vänner Tjejmilen i Stockholm för Lotta och mot ALS. Foto: Privat

Vimmerbybon Lotta Gustafsson gick bort i ALS i mars. I dag kommer hennes familj och vänner springa Tjejmilen i Stockholm för Lotta och mot ALS. – Det ska bli roligt att springa loppet och göra det för Lotta, säger Josefine Eek.

Efter en kamp mot den muskelnedbrytande sjukdomen ALS avled Lotta Gustafsson från Vimmerby den 12 mars tidigare i år. Hon gick bort i en ålder av endast 58 år och har lämnat ett stort tomrum efter sig.

Ett stort gäng med nära koppling till Lotta och hennes familj startade i ett tidigt skede en insamling till förmån för ALS-forskningen via Börje Salmings ALS-stiftelse och bestämde sig för att de skulle hedra Lottas minne genom att springa Tjejmilen, en årlig löpartävling som springs på en tio kilometer lång bana runt Djurgården, i början av september i år.

"Känns bra att kunna göra något"

I dag är det dags för gänget, en grupp om 24 kvinnor som har en koppling till Lotta, att tillsammans springa Tjejmilen.

– Det är klart att man har varit nervös den här veckan och känt att det närmar sig. Alla är taggade och det ska bli roligt att springa loppet och göra det för Lotta. Man börjar få upp lite minnen från tidigare år när mamma har sprungit Tjejmilen med Lotta, säger Josefine Eek, en av personerna bakom initiativet och som är vän med Lottas dotter Andrea.

Hur känns det att ni gör detta tillsammans?

– Vad man än gör så kommer man aldrig kunna få tillbaka Lotta, men det känns bra att kunna göra något. Hon uttryckte flera gånger att den här sjukdomen måste få ett stopp. Kan man göra något som man vet att hon hade varit glad att vi gjorde så känns det bra, säger Josefine Eek och fortsätter:

– Det kanske inte är allas favoritsyssla med att gå ut och springa, men jag tror att alla är taggade på att göra det för att man gör det för en så bra sak. Det får ta den tid det tar att ta sig runt och vi alla gör det med hjärtat.

Så går insamlingen

När insamlingen drog igång i mars var målet att samla in 5 000 kronor. Det var en notering man uppnådde på bara någon timme och insamlingsmålet har höjts några gånger längs vägen.

Insamlingen är i skrivande stund uppe i drygt 49 200 kronor och målet är att samla in 58 000 kronor fram till söndag då de stänger insamlingen.

– Vi har satt målet på 58 000 kronor för att Lotta blev just 58 år.

Bär specialdesignade tröjor

Gänget kommer i samband med dagens lopp bära specialdesignade tröjor som gör det möjligt för åskådarna att bidra med en slant till samlingen. Det finns nämligen en stor QR-kod på ryggen på varje deltagares tröja.

– Vi kommer bära blå tröjor. Längst upp på framsidan står det ”Team Lotta” och där under står våra sponsorer som har hjälpt till så att vi har kunnat beställa tröjorna. På baksidan står det att vi springer mot ALS och för Lotta. Det finns också en jättestor QR-kod på ryggen och koden går direkt till insamlingen.

Klicka här för att komma till insamlingen ”Tjejmilen – för Lotta, mot ALS”.